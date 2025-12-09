С патриотични песни и плакати "Не на омразата" започнаха контрапротестите във Ветово, Видин и Белица (ВИДЕА и СНИМКИ)

С патриотични песни, народни хора, български знамена и партийни флагове, както и плакати "Не на омразата" започнаха контрапротестите на "ДПС - Ново начало" във Видин, Ветово, област Русе и Белица, област Благоевград, в Ямбол, Търговище, Смолян, Добрич, Шумен, Руен, област Бургас, Хасково, Разград и други. Те са в подкрепа на правителството и в подкрепа на санкционирания от САЩ и Великобритания лидер на партията Делян Пеевски. Митингите са насочени срещу политическото напрежение, което според "ДПС - Ново начало" е насаждано от опозицията, провокациите и опитите за дестабилизация на държавата в навечерието на най-важната и последна стъпка към пълноценната европейска интеграция - въвеждането на еврото в България и провалянето на приемането на бюджета.

Знаем, че протестът вече започна и в Кърджали, който се счита за бастион на партията, като там прозвуча и химна на България. С националния химн и този на Европейския съюз започна и протестът в Разград, който се счита за друг бастион на "ДПС - Ново начало". По-многобройни изглеждат протестите именно там, но и в Търговище, Добрич, Шумен, Силистра и Ямбол. Многолюден изглежда и протестът в Стара Загора. ОЩЕ: ГЕРБ в Стара Загора обяви подкрепа за протеста на Делян Пеевски

Протестите засега изглеждат мирни и спокойни, като в района е засилено полицейското присъствие.

На протестите се забелязват представители на "ДПС - Ново начало" в парламента и в местната власт.

Плакатите на протеста

Освен призивите срещу омразата, правят впечатления и плакатите на протеста, насочени към лидерите на ПП-ДБ, като напрамире "ПП-ДБ - мислете за хората, не за пачки и пудели", снимка на лидера на "Продължаваме промяната" Асен Василев с надпис "Позор за България" и други, изобразяващи бившия лидер на партията Кирил Петков като клоун.

Вижте как започнаха протестите

На протеста във Ветово прозвуча "Я кажи ми, облаче ле бяло", докато на протеста се забелязвлат хора от всякакви възрасти.

ВИДЕО от протеста във Ветово.

На протеста във Видин вече се заформи хоро, което беше започнато от хора в народни носии, като по време на официалната част бяха поканени на сцената представители на местнат власт, а говорител от сцената обяви, че протестът е и в подкрепа на правителството на Росен Желязков. ОЩЕ: Автобуси с контрапротестиращи пристигат в Кърджали, плакати ги чакат пред централата на Пеевски (СНИМКИ)

ВИДЕО от протеста във Видин.

В Белица пък звучи песен на Веселин Маринов "За теб, Българийо", като хората са се събрали в центъра на града. ВИДЕО - вижте ТУК.

Протестът в Ямбол също започна, като говорител от трибуната казва, че са против манипулации и казват "Не на омразата".

По сходен начин започнаха протестите в Руен, област Бургас, Търговище, Добрич, Смолян, Хасково, Разград, Шумен и община Дулово, област Силистра. Там хората вече се събраха на митингите и имат сходни плакати, веят български, европейски и партийни флагове. ОЩЕ: "Ще го направя, когато най-малко очаквате": Радев за своя партия, но вече не дали, а кога