Рапорт подаден: Знае ли депутатът Симов за световна инициатива за съпричастност с Буча?

Докато целият свят изразява погнусата си от ужасяващите кадри от Буча, Симов твърди, че всичко е инсценировка и труповете не са истински, каквато е официалната позиция на Кремъл, която обаче беше оборена.

С пост във Facebook депутатът споделя две снимки - на женски труп и на жена (Настя Савчишин), която по думите му "е станала символ на руските зверства в Буча". След това той пише:

"И сега изненадааа! Оказа се, че Савчишин е жива. Абсолютно жива. Снимката й била пърформанс за чужденци. Тя искала така да покаже трагедията на народа си. Това ми напомня яко на инсценираната навремето смърт на Аркадий Бабченко, по която също бяха изписани тонове жалостиво мастило...".

Истината обаче е съвсем друга. Настя Савчишин е част от световна инициатива, която се разви часове след като руската армия си тръгна от малкия град, а след нея останаха десетки тела по улиците и много погребани в масови гробове.

При появата на шокиращите снимки и видеа вълна от съпричастност заля социалните мрежи. Появиха се хаштагове като #BuchaMassacre (клането в Буча, бел. ред.), в които хората качваха свои снимки до стряскащите кадри на труповете по улиците на града, като посланията към тях бяха "Днес са тези хора, утре може да сме ние", като масово бяха придружени от призиви за спиране на войната.

Публикуваме само няколко от стотиците постове и призоваваме депутата Симов да бъде по-мнителен при избирането на информацията, която споделя:

Hello world. It's me. My name is Khrystyna, i'm Ukrainian.

This is my photo on the left.

But also this is my photo on the right.

Each of us could be

raped by Russians and killed.

Just because we are Ukrainians.#BuchaMassacre pic.twitter.com/nwFrVCU4oZ — Христина Соловій (@soloviyka) April 3, 2022

Hello, it’s me, Anya✌🏼

But on the second photo it could be also me, just because I’m Ukrainian. russians want to torture, rape and kill me. They do it with other Ukrainians right now all over the country #buchamassacre #genocideofukrainians pic.twitter.com/4Ve6IeqInb — Anya Altman (@erassrhd) April 5, 2022

Hello World!

My name is Tanya, I am Ukrainian.

I am in the photo on the left. But I could be in the photo on the right.

Russians believe that any Ukrainian can be tortured, raped and killed.#GenocideOfUkrainians #BuchaMassacre pic.twitter.com/JYAUZi9WI7 — бeℭтолочь Рей🌠НЕТ ВОЙНЕ! (@Rey_RayOfSun) April 3, 2022