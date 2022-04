Светът е потресен от зверствата в Буча, Москва отрича да са убивали цивилни (ВИДЕО)

Украинският президент Володимир Зеленски смята събитията в Буча за геноцид. Германия и други западни страни подготвят нови санкции срещу Русия. Бившият главен прокурор на 2 трибунала по международно наказателно право на Организацията на обединените нации (за Югославия и Руанда) Карла дел Понте нарече Путин военен престъпник и поиска от Международния наказателен съд да издаде заповед за ареста му. Президентът на Франция Еманюел Макрон определи снимките от мястото на инцидента "непоносими". Премиерът на Обединеното кралство Борис Джонсън каза, че "подлите атаки" са доказателство за военни престъпления

Сподели с твоите приятели

Държавният секретар на САЩ Антъни Блинкен описа сцените с телата на улицата в околностите на Киев (в град Буча) като "удар в корема". Русия нанесе въздушни удари по стратегическия южен пристанищен град Одеса.

Руските войски продължават да нанасят удари по градове и други населени места в няколко региона на Украйна. Украинската армия и частите за териториална отбрана оказват съпротива на руската армия и проруските сепаратистки отряди. В разгара на сраженията изявленията на представители на двете страни в конфликта не могат да бъдат потвърдени от независими източници.

В интервю за американския телевизионен канал CBS украинският президент Володимир Зеленски нарече действията на руските военни в Украйна геноцид и "изтезание на цялата украинска нация". В същото време той призова за наказание по закона за цялото руско военно командване - всички, които са давали заповеди, включително и президента на страната Владимир Путин.

Още: Зеленски обвини Русия в „геноцид“

На 2 април, кметът на Буча (предградие на Киев) Анатолий Федорук съобщи, че след оттеглянето на руските войски в града е открит масов гроб с телата на близо 300 души. Той добави, че десетки тела лежат по улиците на разрушения град, някои от тях с вързани ръце и куршум в тила.

Още по темата за събитията в Буча:

Украинските власти сигурни, че си върнали контрола над цялата Киевска област

Зеленски покани Ангела Меркел и Никола Саркози в Буча

Западът осъди зверствата в Буча

От своя страна руското министерство на отбраната заяви, че "снимките и видеоматериалите от Буча са поредната продукция на киевския режим за западните медии". Руската страна поиска Съветът за сигурност на ООН да проведе заседание на 4 април във връзка с "провокацията на украинските радикали в Буча".

Още: Руските военни отричат избиването на мирни жители в Буча

Германия и други западни страни подготвят нови санкции срещу Русия, заяви германският канцлер Олаф Шолц. "През следващите дни ще предприемем нови мерки заедно със съюзниците", каза той, изтъквайки като причина масовото избиване на цивилни в Буча след изтеглянето на руските части от града.

В същия ден германският министър на отбраната Кристин Ламбрехт, в ефира на германската обществена телевизия ARD, призова за консултации в ЕС относно налагането на нови санкции срещу Русия във връзка със събитията в Буча. Германският министър на икономиката и опазването на климата Роберт Хабек също се застъпи за по-строги санкции срещу Русия. Германският министър на външните работи Аналена Баербок също остро осъди действията на руските въоръжени сили в Буча и обеща допълнителна помощ за Украйна.

Украинската страна е изнесла телата на 410 цивилни, убити на територията на Киевска област. Това заяви украинският главен прокурор Ирина Венедиктова, като посочи, че тези тела ще бъдат изследвани от съдебни експерти, за да се документират руските военни престъпления. Прокурори и други специалисти вече са изследвали тези тела в периода 1-3 април, добави Венедиктова. На този фон общият брой потвърдени цивилни жертви от ООН е почти 3500 души, с уговорката, че това число е силно подценено.

From 24 Feb—2 April, we recorded 3,455 civilian casualties in context of Russia’s armed attack against #Ukraine : 1,417 killed, incl 121 children; 2,038 injured, incl 171 children, mostly caused by shelling&airstrikes. Actual toll is much higher. Update https://t.co/hA17imOEQW pic.twitter.com/5F56ZGK9Jo

Международната правозащитна организация Human Rights Watch е документирала редица случаи на нарушаване на военните закони от страна на руските войски спрямо цивилни граждани във временно окупираните територии в Черниговска, Харковска и Киевска област. Регистрираните актове на насилие включват: случай на многократно изнасилване, два случая на извънсъдебна екзекуция (единият на шест души, а другият - на един човек), както и други случаи на незаконно насилие и заплахи срещу цивилни лица от 27 февруари до 14 март 2022 г.

Русия е извършила няколко ракетни нападения срещу град Николаев, съобщи кметът Александър Сенкевич. На свой ред заместник-ръководителят на Николаевската областна администрация Игор Кузмин каза, че при ракетното нападение срещу сградата на областната администрация в Николаев на 29 март най-малко 36 души са загинали, а други 34 са били ранени.

Сподели с твоите приятели

На 3 април руското министерство на отбраната съобщи, че са нанесени ракетни удари от кораби и самолети по петролна рафинерия и складове за горива и смазочни материали близо до Одеса. На свой ред общинският съветник на Одеса Петро Обухов заяви, че една от целите на обстрела в града е бил "инфраструктурен обект".

Общо досега във войната е унищожена 13% от инфраструктурата.

During the war in #Ukraine, 13% of all roads were destroyed - 23,000 km out of 170,000. Also destroyed were 273 bridges and overpasses.



The damage to the country's road infrastructure is estimated at about 30 billion dollars, said a representative of Ukravtodor Andrey Ivko. pic.twitter.com/qVgK96zNiF