Стефан Янев: Българската политика се е превърнала в реалити шоу

24 септември 2025, 18:57 часа 227 прочитания 0 коментара
„Службите са на държавата, на българското общество – не са на президента, на политическите лидери и партии. Това, че до момента съществува механизъм на споделена отговорност при назначаването, не означава, че той трябва да бъде сменен. Съществуващият начин за назначаване трябва да остане и службите да се развиват професионално“. Това каза в предаването „Лице в лице“ по bTV Стефан Янев, председател на „Български възход“.

„Няма политически разговор, а има скандали и българските граждани се превръщаме в зрители на реалити шоу. Това в момента е българската политика. Не може да произведе смислен разговор“, посочи още Янев.

Инцидентите с дронове

Той коментира и зачестилите инциденти с дронове в небето. „Дроновете са средство за огнево поразяване, за разузнаване, наблюдение. В последните години тези средства се използват много. Добре е българската армия да развива тези способности, най-добре с участие на българската индустрия“, коментира още той.

„За българската индустрия е добре да се внедряват нови технологии. Дойдоха високопоставени чиновници от Брюксел и обясниха, че трябва заводът производител да вземе 500 млн. евро заем. Беше обявено, че всичко е чудесно, но тези 500 млн. евро дали и как ще тежат на бюджета на завода не знам, каза Янев“. По думите му производството зависи от определени суровини. „Завод за барут може да се направи, такива оферти е имало през годините, включително и за ВМЗ, но бяха отказани“, каза Стефан Янев.

