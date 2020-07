Canon EOS R5 и EOS R6: ненадминати характеристики, неограничена креативност

Canon днес представя EOS R5 и EOS R6 – два усъвършенствани, пълноформатни, безогледални фотоапарата от революционната система EOS R, използваща перспективния RF байонет. Професионалният модел EOS R5 има възможността да заснема серия от 45-мегапикселови снимки с честота до 20 кад/сек1 и е първият пълноформатен безогледален фотоапарат в света, позволяващ вътрешен запис във формат 8K RAW с честота до 29,97fps и формат 4K с честота до 120p. EOS R6 е идеален за любители и професионалисти, преминаващи към безогледални модели, които търсят по-широки творчески възможности. Фотоапаратът е способен да заснема серия от 20,1-мегапикселови снимки с честота 20 кад/сек1, впечатляващо 4K видео с честота до 60p и Full HD видео с честота до 120p. EOS R5 и EOS R6 са фотоапарати с ненадминати скорост на работа и резолюция.

Следващо поколение технология на CMOS сензора, съчетана с високопроизводителни RF обективи, позволява на потребителите да заснемат изображения с още по-високо ниво на детайлност при водещи на пазара скорости. EOS R5 и EOS R6 могат да заснемат серия от снимки с честота до 20 кад/сек1 с електронния затвор напълно безшумно с напълно автоматична експонация (AE) и следящ автоматичен фокус (AF). Потребителите могат уверено да заснемат действието в снимки или видео с изключително качество и на всякакви локации, без да смущават обектите. Механичният затвор и този с електронна първа преграда позволяват заснемане на високоскоростна серия от снимки с честота до 12 кад/сек1. За първи път в серията EOS, моделите EOS R5 и EOS R6 са оборудвани с вграден стабилизатор на образа (IBIS) по 5 оси, което е предимство при работа с всякакви видове обективи. Проектирано да работи съвместно със системата за стабилизация на RF обективите, решението е разработено така, че RF обективите и сензорът работят за коригиране на надлъжното накланяне и хоризонталното завъртане, като сензорът коригира движенията по осите X-Y и напречното накланяне. Тази интелигентна стабилизираща системата компенсира невероятните 8 стъпки по-ниска скорост на затвора2 – най-добрата стабилизация на образа в света2 – и открива нови нива на творчество при снимане с ниска скорост на затвора или запис на видео без статив. Големият диаметър на RF байонета гарантира, че светлината достига до целия сензор, дори при движението на сензора вследствие на функционирането на вградения във фотоапарата стабилизатор на образа. Диаметърът от 54mm позволява RF обективите да бъдат проектирани с по-голяма кръгова проекция на изображението, осигуряваща по-голям диапазон на движение на вградената IS система, което означава, че някои RF обективи без стабилизатор на образа, като например RF 85mm F1.2L USM или RF 28-70mm F2L USM, също могат да постигнат стабилизиране при 8 стъпки по-ниска скорост на затвора2. Потребителите на EF обективи ще се радват на подобрена работа на IS системата, тъй като вграденият във фотоапарата стабилизатор на образа работи заедно с EF обективите със стабилизатор на образа, за да осигури корекция на напречното накланяне и движенията по осите X-Y. Дори EF обективи без стабилизатор на образа ще подобрят работата си благодарение на стабилизирането по 5 оси, поддържано от вградената IS система на EOS R5 и EOS R6.Процесорът DIGIC X, вграден в EOS R5 и EOS R6 – същият като на флагмана EOS-1D X Mark III – поддържа технологията Dual Pixel CMOS AF II от следващо поколение, издигайки скоростта и надеждността до ненадминати нива. Най-бързата AF система в света постига фокус в рамките на едва 0,05 секунди3, като EOS R5 може да фокусира при ниво на осветеност до -6EV5, а EOS R6 е първият фотоапарат EOS, постигащ фокусиране при минимално ниво -6,5EV4,5. Високопрецизната AF система се справя дори в условия на оскъдна светлина или нисък контраст. Системата iTR AF X е програмирана чрез алгоритъм за „дълбоко обучение“ (метод от изкуствения интелект) и режимът за разпознаване на лица/очи гарантира, че обектите са добре фокусирани дори когато се движат непредвидимо при малка дълбочина на рязкост. Дори човек да се обърне за кратко в друга посока, системата продължава да проследява главата. Усъвършенстваното проследяване на обектите, осигурено от алгоритмите за „дълбоко обучение“, разпознава човешки лица и очи, а вече включва котки, кучета и птици в режимите за снимки и видео. EOS R5 и EOS R6 поддържат високопрецизно фокусиране и проследяване независимо от размера, стойката, ориентацията или посоката на лицето на обекта, като позволяват на потребителите да снимат уверено дори обекти с непредвидимо поведение.С вградена Bluetooth и Wi-Fi комуникация, EOS R5 (5Ghz Wi-Fi8) и EOS R6 (2,4Ghz Wi-Fi8) могат лесно да бъдат свързани към смартфони и мрежи за високоскоростно споделяне на файлове и FTP/FTPS трансфер. Тази функционалност позволява също фотоапаратите да се управляват дистанционно чрез приложенията Camera Connect и EOS Utility и да снимат директно към PC или Mac компютри чрез Wi-Fi или високоскоростна връзка USB 3.1 Gen 2. Изпращането на съдържание е също толкова важно, колкото и заснемането на изображения и видео. EOS R5 и EOS R6 поддържат автоматичен трансфер на изображения от устройството към облачната платформа image.canon за лесно споделяне и отпечатване на изображения или интегриране с работните процеси на Google Photos9 или Adobe Creative Cloud9.EOS R5 бележи безпрецедентен скок в технологиите за безогледални фотоапарати и предлага най-високата разделителна способност досега6 за фотоапарат от семейството EOS. Комбинацията от процесора DIGIC X, CMOS сензора и RF обективите подобрява всички аспекти на качеството на изображението, постигайки резолюция от над 45 мегапиксела. До 100% покритие на AF зоната7, 5940 избираеми AF точки и ISO диапазон 100 – 51 200 са характеристики, които осигуряват идеално фокусирани обекти дори в условия на много слаба светлина. Гнездата за две карти поддържат високоскоростна CFexpress карта и SD UHS II карта, поместени в устойчив на атмосферни влияния магнезиев корпус. Професионалистите могат вътрешно да записват зашеметяващо 8K 12-битово RAW видео, използвайки целия сензор, постигайки истинско усещане за кинофилм с непрекъснато AF проследяване на очи и лица на хора и животни. EOS R5 дефинира нови стандарти и за създателите на видео съдържание, снимащи във формат 4K. Записвайте 4K DCI (без изрязване на сензора) и 4K UHD видео с кадрова честота до 120p (119,88fps) с качество 4:2:2 10-бита, осигуряващо висока резолюция и гладко движение на забавен каданс с използване на пълните възможности на AF системата. Потребителите, които търсят най-високото 4K качество, могат да използват режим 4K HQ, за да записват с невероятна детайлност при кадрова честота до 30p чрез вътрешно предискретизирано 8К видео. Вътрешен запис на 8K RAW видео с кадрова честота до 29,97 29,97fps (без изрязване) Вътрешен запис на 8K видео с честота до 29,97fps (без изрязване) с качество 4:2:2 10-бита Canon Log (H.265) или 4:2:2 10-бита HDR PQ (H.265) Вътрешен запис на 4K видео с честота до 119,88fps (без изрязване) с качество 4:2:2 10-бита Canon Log (H.265) или 4:2:2 10-бита HDR PQ (H.265) 4:2:2 10-бита Canon Log или 4:2:2 10-бита HDR PQ изход през HDMI при 4K 59,94fps Потребителските предпочитания наложиха връщането на мултифункционалния контролер в EOS R5 в допълнение към функцията „AF с докосване и плъзгане“ на 3,2-инчовия подвижен сензорен дисплей с резолюция 2,1 милиона точки. Поддържа се и формат Dual Pixel RAW, който позволява коригиране на фокуса, коригиране на контраста на фона и промяна на светлината в портрети след заснемането им, разширявайки творческите възможности. 0,5-инчовият електронен визьор (EVF) показва изображението със 120fps и резолюция 5,76 милиона точки за невероятно реалистичен образ, съпоставим с този на оптичен визьор.EOS R6, подобно на EOS R5, демонстрира невероятния потенциал на системата EOS R, като предоставя на любителите възможност да снимат резки изображения и видео без статив. Осигурявайки водеща в класа скорост на работа и пълноформатно качество, EOS R6 е мощен и универсален фотоапарат, който далеч надхвърля нуждите на любителите и полупрофесионалистите във всички жанрове на фотографията. Любителите фотографи на спортни събития и диви животни могат уверено да снимат динамични сцени, използвайки режима за серия от снимки до 20 кад/сек1, гъвкавостта на до 6072 избираеми AF точки и автоматичното фокусиране с проследяване на лица, очи и животни, базирано на алгоритми за „дълбоко обучение“. 20,1-мегапикселовият CMOS сензор споделя редица технологии и характеристики със сензора на модела EOS-1D X Mark III, осигурявайки диапазон за автоматичните настройки на ISO чувствителността 100 – 102 400, за да могат потребителите да заснемат ясни изображения в трудни светлинни условия, като например по време на сватби и събития на закрито, което им предоставя допълнителна гъвкавост и избор.Позволявайки на създателите на съдържание да отговорят на нарастващите изисквания за заснемане на впечатляващи снимки и видео, иновативният EOS R6 може да записва във формат 4K UHD с честота до 59,94fps чрез предискретизация от 5,1K. Записвайте невероятно видео с гладки движения на забавен каданс и AF поддръжка, използвайки формат Full HD с кадрова честота до 119,88fps. По време на запис на видео може да се използва индикацията за преекспониране „зебра“ като ориентир за настройване на експонацията, което е особено полезно в условия, в които е вероятно да възникне преекспониране. С възможността за вътрешен запис във формат 8-бита H.264 или 10-бита YCbCr 4:2:2 H.265 и Canon Log, потребителите получават изключителна гъвкавост при последващата обработка. 0,5-инчовият електронен визьор с 3,69 милиона точки показва изображението с честота до 120fps и поддържа минимално закъснение, идеално за заснемане на спортни събития, осигурявайки ясен и актуален поглед върху обектите. 3-инчовият подвижен LCD дисплей с 1,62 милиона точки насърчава снимането от нетрадиционни ъгли. Двете гнезда за карти позволяват на потребителите да поставят 2 бр. SD UHS II карти и да записват паралелно в двете карти дори в различни формати за повишена безопасност, сигурност и скорост.Нова батерия с по-голям капацитет, която се доставя с EOS R5 и EOS R6 и е съвместима с всички фотоапарати, които използват батерии от серията LP-E6. LP-E6NH замества LP-E6N с увеличен капацитет от 14%, достигащ до 2130mAh, като позволява на потребителите да снимат по-продължително и същевременно поддържа съвместимост със съществуващите продукти и аксесоари.Позволява удължено и спокойно снимане с EOS R5 и EOS R6, подходяща да снимане на сватби, диви животни и журналистически репортажи. Новата ръкохватка с батерии дава възможност на потребителите да захранват фотоапарата от две батерии (LP-E6/N/NH). Ръкохватката предлага също допълнителни бутони за по-лесно вертикално снимане.Wi-Fi мрежова карта тип „ръкохватка с батерии“ с 2x2 MIMO антени за по-бързо предаване на големи разстояния, съвместима с EOS R5. WFT-R10 предлага подобрена мрежова работа чрез функция за SFTP трансфер през Wi-Fi и поддържа гигабитова скорост през Ethernet порт. Днес Canon ще представи и четири нови обектива RF и два нови удължителя: RF 85mm F2 MACRO IS STM, RF 600mm F11 IS STM, RF 800mm F11 IS STM, RF 100-500mm F4.5-7.1L IS USM, EXTENDER RF 1.4x, EXTENDER RF 2x. Днес излиза на пазара и imagePROGRAF PRO-300 – A3+ принтер с първокласните характеристики на продуктите от многократно награждаваната серия imagePROGRAF PRO.