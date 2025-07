Новият най-евтин робот-хуманоид в света - със заявка за чудо (ВИДЕО)

Надпреварата що се отнася до роботиката и изкуственият интелект (ИИ) е основа на съвременния свят и на съвременната икономика. С едни гърди напред излезе Китай - китайската компания Unitree Robotics пусна хуманоидния робот R1, чиято цена е десетки пъти по-ниска от тази на конкурентите му, съобщава Bloomberg.

Интересен щрих в новината - в Китай има тенденция на доста рязко поевтиняване на стоки и услуги в редица сектори заради голяма производствена конкуреция. Това обаче води до опасност от дефлация.

Иначе R1 е с цена 5 900 долара. За сравнение - през 2024 г. усъвършенстваните хуманоиди струваха до 200 000 долара. R1 тежи 25 кг, има 26 подвижни стави и е оборудван с изкуствен интелект, способен да разпознава реч и изображения.

China Launches World’s Cheapest Humanoid Robot — Priced at Just $5,900



Chinese company Unitree Robotics has released the humanoid robot R1, with a price tag dozens of times lower than its competitors, Bloomberg reports.



For comparison: in 2024, advanced humanoids cost up to… pic.twitter.com/Xtvu7apZJh