Кабинетът "Радев":

Първата летяща кола е тук: Tesla представи Roadster (ВИДЕО)

16 октомври 2026, 9:59 часа 1562 прочитания 0 коментара
Снимка: Screenshot/YouTube Video
Първата летяща кола е тук: Tesla представи Roadster (ВИДЕО)

Технологичният милиардер Илон Мъск даде възможност на феновете на Tesla да видят отблизо най-новия и може би най-амбициозен проект на производителя на електрически превозни средства - дългоочаквания Tesla Roadster.

"Имаме нужда от публика, която да докаже, че това не е изкуствен интелект или системна интеграция", заяви Мъск на тълпата на събитието, излъчвано на живо. "Така че, можете да кажете на хората, че сте го видели с очите си. Защото няма да повярвате на това, което ще видите", добави той.

В драматична демонстрация Roadster-ът - единственият автомобил с ръчно задвижване на Tesla, се изкачи по извита рампа, обръщайки се с главата надолу, преди да се изстреля от края й, да се преобърне във въздуха и да се приземи безопасно обратно на земята.

Още: Край на чакането: Tesla официално влиза на българския пазар (СНИМКА)

"Е, проработи", възкликна Мъск.

"Лети като ракета"

Според Ларс Морави, вицепрезидент по автомобилно инженерство на Tesla, който презентира заедно с Мъск, Roadster използва вентилаторна система за засмукване от долната страна на автомобила, която според него може да стигне до 2G, за да накара колата да се обърне с главата надолу.

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

"След това взехме назаем малко технологии от SpaceX, за да направим останалото“, каза той.

Още: Китайска компания е на път да изпревари Tesla на Мъск

Мъск добави, че Roadster има тласкащи двигатели за контрол на височината и основни тласкащи двигатели в задната част, така че може да лети като ракета.

"Може да прави преобръщания и лупинги“, каза той, като се пошегува, че "не е непременно кола, оптимизирана за безопасност“.

Втора демонстрация след това постави това твърдение на изпитание, като Roadster се приближи до наредени други автомобили на Tesla, преди да се изстреля във въздуха и да направи салто над тях.

Екрани показваха как Roadster ускорява от 0 до 60 мили в час за по-малко от секунда.

Според уебсайта на Tesla компанията вече приема поръчки за автомобила, като се предлагат три варианта - Performance, Thrust и Rocket. Версията Rocket е посочена като достъпна само с покана.

Според Tesla Roadster има пробег от над 480 километра и максимална скорост от над 375 км/ч (версия Rocket).

Трябва да се отбележи, че режимът на летене е ограничен именно до най-висококачествения вариант Rocket на Roadster, който има места за един човек и е достъпен за закупуване само с покана. "Стандартният" Roadster, обозначен като Thrust, ще бъде модел с ограничено предлагане, с две места и без функция за летене, но все пак ще може да ускорява от 0 до 100 км/ч за под една секунда.

По отношение на дизайна, новият Roadster е вдъхновен от изчистените линии и киберпънк естетиката на Cybertruck и предлага места само за двама пътници, като седалките са формовани към шасито. Roadster е оборудван и с врати тип "крила на чайка", волан с вилка и пълно управление на волана чрез електроника.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
кола автомобил Tesla Tesla Roadster
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
Още от Технологии
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес