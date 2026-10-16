Първата летяща кола е тук: Tesla представи Roadster (ВИДЕО)

Технологичният милиардер Илон Мъск даде възможност на феновете на Tesla да видят отблизо най-новия и може би най-амбициозен проект на производителя на електрически превозни средства - дългоочаквания Tesla Roadster.

"Имаме нужда от публика, която да докаже, че това не е изкуствен интелект или системна интеграция", заяви Мъск на тълпата на събитието, излъчвано на живо. "Така че, можете да кажете на хората, че сте го видели с очите си. Защото няма да повярвате на това, което ще видите", добави той.

В драматична демонстрация Roadster-ът - единственият автомобил с ръчно задвижване на Tesla, се изкачи по извита рампа, обръщайки се с главата надолу, преди да се изстреля от края й, да се преобърне във въздуха и да се приземи безопасно обратно на земята.

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"Е, проработи", възкликна Мъск.

"Лети като ракета"

Според Ларс Морави, вицепрезидент по автомобилно инженерство на Tesla, който презентира заедно с Мъск, Roadster използва вентилаторна система за засмукване от долната страна на автомобила, която според него може да стигне до 2G, за да накара колата да се обърне с главата надолу.

"След това взехме назаем малко технологии от SpaceX, за да направим останалото“, каза той.

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Мъск добави, че Roadster има тласкащи двигатели за контрол на височината и основни тласкащи двигатели в задната част, така че може да лети като ракета.

"Може да прави преобръщания и лупинги“, каза той, като се пошегува, че "не е непременно кола, оптимизирана за безопасност“.

Втора демонстрация след това постави това твърдение на изпитание, като Roadster се приближи до наредени други автомобили на Tesla, преди да се изстреля във въздуха и да направи салто над тях.

Екрани показваха как Roadster ускорява от 0 до 60 мили в час за по-малко от секунда.

Според уебсайта на Tesla компанията вече приема поръчки за автомобила, като се предлагат три варианта - Performance, Thrust и Rocket. Версията Rocket е посочена като достъпна само с покана.

Според Tesla Roadster има пробег от над 480 километра и максимална скорост от над 375 км/ч (версия Rocket).

Трябва да се отбележи, че режимът на летене е ограничен именно до най-висококачествения вариант Rocket на Roadster, който има места за един човек и е достъпен за закупуване само с покана. "Стандартният" Roadster, обозначен като Thrust, ще бъде модел с ограничено предлагане, с две места и без функция за летене, но все пак ще може да ускорява от 0 до 100 км/ч за под една секунда.

По отношение на дизайна, новият Roadster е вдъхновен от изчистените линии и киберпънк естетиката на Cybertruck и предлага места само за двама пътници, като седалките са формовани към шасито. Roadster е оборудван и с врати тип "крила на чайка", волан с вилка и пълно управление на волана чрез електроника.