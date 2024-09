Джони Деп като Джак Спароу влезе в детска болница в Испания (СНИМКИ+ВИДЕО)

Обичаният актьор Джони Деп спретна запомняща се изненада, която много деца ще помнят дълго време. Деп посети детска болница в Испания, преоблечен като емблематичния си персонаж от поредицата "Карибски пирати" - Джак Спароу. Той поговори с малките пациенти и техните родители, направи си снимки с тях и донесе весело настроение в цялото лечебно заведение.

New video of Johnny Depp this morning dressed as Captain Jack Sparrow while visiting a children’s hospital in Donostia, Spain. pic.twitter.com/aBiFcUtbJ6