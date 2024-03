Една от последните фотографии с кралица Елизабет II също е била манипулирана (СНИМКА)

Според информацията последната снимка на кралското семейство, която е подложена на проверка, е заснета от 42-годишната Мидълтън през август 2022 г. и е публикувана от Бъкингамския дворец на 21 април 2023 г. в чест на покойната кралица, която в този ден щеше да навърши 97 години.

На снимката покойната кралица Елизабет II е седнала на диван с 10 от своите внуци и правнуци в замъка Балморал. Но в нова редакторска бележка фотографската агенция предупреждава, че изображението "е било дигитално подобрено от източника".

Portrait of late Queen Elizabeth II with her grandchildren and great-grandchildren and taken by Kate Middleton was also manipulated, picture agency reveals https://t.co/xEH7OZLXOH pic.twitter.com/UG4cocBV3q