"Евреите сега разбират какво се случва на мюсюлманите": Сюзан Сарандън възмути Холивуд

Думите на актрисата, които възмутиха обществеността, гласят: "Много хора в момента се страхуват от това, че са евреи и сега започват да разбират какво е да си мюсюлманин в тази страна.". Това нейно изказване дотолкова ядоса колегите ѝ, че от топ студиото в Холивуд UTA са прекратили договора ѝ и повече няма да работят с нея, пише The New York Times.

Great news - Susan Sarandon has been DROPPED by top Hollywood agency UTA after her atrocious statement of Jews finally “getting a taste of how it feels to be Muslim in America”. pic.twitter.com/2NFNH4mLa1