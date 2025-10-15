Жерар Депардийо скоро няма да излезе от съдебната зала

Процесът срещу френския актьор Жерар Депардийо, обвинен в нападение над "краля на папараците" миналата година в Рим, ще продължи, след като двете страни не успяха да постигнат споразумение, съобщи съдът. Звездата от филмите "Зелена карта", "Последното метро" и "Дантон" не се яви лично в съда в италианската столица, но фотографът Рино Барилари свидетелства срещу 76-годишния актьор, обвинявайки го, че го е ударил след инцидент на 21 май 2024 г. в Рим.

Още: "Трябва да оставим талантливите мъже, докоснали дупе на момиче, да продължат живота си"

Барилари, който е на 80 години, разказа пред съда, че е бил на около десет метра от Депардийо и неговата партньорка Магда Ваврусова, които седели пред известния Harry's Bar на луксозната улица "Виа Венето", когато започнал да снима. По думите му Ваврусова станала от мястото си и "се приближи агресивно, като истински демон". "Опита се да ми вземе апарата и да ме одраска", свидетелства Барилари. След това Депардийо се приближил и "ме удари два или три пъти, не помня точно, в тила", в резултат на което той паднал на земята. Ваврусова също не се яви в съда.

Снимка: Getty Images

Депардийо твърди, че се е подхлъзнал и е паднал върху фотографа, докато се опитвал да защити Ваврусова, а адвокатът на двойката Делфин Мейе заяви, че Барилари е блъснал Ваврусова силно и е докоснал гърдите ѝ с ръка. "Все още ме боли. Той беше изключително агресивен", казала Ваврусова в жалбата си до полицията миналата година, според думите на Мейе.

Барилари, известен като "Краля на папараците", има дългогодишна кариера и е снимал редица знаменитости, сред които София Лорен, Марчело Мастрояни и Джина Лолобриджида.

Съдебните проблеми на Депардийо

Депардийо, който доминира във френското кино вече половин век, се замеси в множество скандали през последните години. През май парижки съд му наложи 18-месечна условна присъда за сексуално посегателство над две жени по време на снимки през 2021 г., а актьорът обжалва решението. Съдът разпореди също той да бъде вписан в регистъра на сексуалните престъпници. По-рано тази година, през септември, френски следовател постанови Депардийо да бъде изправен пред съд по обвинение в изнасилване на актрисата Шарлот Арнулд през 2018 г., припомня БГНЕС.

Още: За втори път: 76-годишният Жерар Депардийо отива на съд за изнасилване