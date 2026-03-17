Неофициално: Иран търси контакти със САЩ, идва ли краят на войната?

17 март 2026, 6:16 часа 483 прочитания 0 коментара
През последните дни е възобновен канал за директна комуникация между американския пратеник Стив Уитков и иранския външен министър Абас Арагчи, съобщава Аxios, като цитира свой американски източник. Не е ясно колко съществени са били съобщенията, разменени между Арагчи и Уитков, но това е първата известна директна комуникация между страните от началото на войната преди повече от две седмици. Припомняме, че вчера Абас Арагчи каза, че не те търсят контакт, а точно обратното - САЩ са търсили контакт с иранската държавата, а не конкретно Иран. Още: Има ли преговори между САЩ и Иран? (ВИДЕО)

Търси ли Иран контакти със САЩ?

Арагчи дори публикува опровержение в X: "Последният ми контакт с г-н Уитков беше преди решението на работодателя му да убие дипломацията с поредното незаконно военно нападение срещу Иран. Всяко твърдение за противното е заблуда на търговците на петрол и обществеността."

Още: "Той има нещо, от което се нуждаем, а аз имам нещо, от което той има нужда": Зеленски ще говори с Нетаняху (ВИДЕО)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп дори заяви, че Иран е комуникирал със САЩ, но че не е ясно дали участващите ирански служители са били упълномощени да сключат сделка. "Те искат да сключат сделка. Те разговарят с нашите хора имаме хора, които искат да преговарят, но нямаме представа кои са те", каза Тръмп пред репортери. Въпреки скептицизма си, че Техеран е готов да сключи сделка, Тръмп каза, че не е против преговорите с иранците, "защото понякога от това излизат добри неща".

Той отбеляза, че не е ясно кой взема решения в Иран, тъй като много висши служители са мъртви. Той също така спомена, че новият върховен лидер на Иран Моджтаба Хаменей не е виждан и може да е мъртъв.

Тръмп е отворен за сдекла, но какво иска Иран?

Високопоставен американски служител отхвърли искането на Иран за "репарации" като част от мирно споразумение, но заяви, че Тръмп е отворен за сделка, която би позволила на Иран "да се интегрира с останалия свят и да печели пари от петрола си". 

Ирански представители заявиха публично през последните няколко дни, че не водят никакви преговори за прекратяване на огъня с администрацията на Тръмп. Източните споменават, че Иран не се интересува от временно прекратяване на огъня, което би позволило на САЩ и Израел да се прегрупират и да атакуват отново, но иска гаранции, че всяко мирно споразумение ще бъде постоянно.

Арагчи не е бил смятан за ключов човек, вземащ решения в Иран преди войната, а американските представители не смятат, че той има правомощия да взема решения днес.

Още: "Партия шах на много високо ниво": Тръмп обяви, че войната с Иран ще свърши скоро, оплака се от НАТО (ВИДЕО)

Антон Иванов Отговорен редактор
Още от Азия
Интересно от мрежата
