Неофициално: Иран търси контакти със САЩ, идва ли краят на войната?

През последните дни е възобновен канал за директна комуникация между американския пратеник Стив Уитков и иранския външен министър Абас Арагчи, съобщава Аxios, като цитира свой американски източник. Не е ясно колко съществени са били съобщенията, разменени между Арагчи и Уитков, но това е първата известна директна комуникация между страните от началото на войната преди повече от две седмици. Припомняме, че вчера Абас Арагчи каза, че не те търсят контакт, а точно обратното - САЩ са търсили контакт с иранската държавата, а не конкретно Иран. Още: Има ли преговори между САЩ и Иран? (ВИДЕО)

Търси ли Иран контакти със САЩ?

Iran's Foreign Minister Abbas Araghchi:



My last contact with Mr. Witkoff was prior to his employer's decision to kill diplomacy with another illegal military attack on Iran.



Any claim to the contrary appears geared solely to mislead oil traders and the public. pic.twitter.com/2ehnrZski3 — Clash Report (@clashreport) March 16, 2026

Арагчи дори публикува опровержение в X: "Последният ми контакт с г-н Уитков беше преди решението на работодателя му да убие дипломацията с поредното незаконно военно нападение срещу Иран. Всяко твърдение за противното е заблуда на търговците на петрол и обществеността."

Още: "Той има нещо, от което се нуждаем, а аз имам нещо, от което той има нужда": Зеленски ще говори с Нетаняху (ВИДЕО)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп дори заяви, че Иран е комуникирал със САЩ, но че не е ясно дали участващите ирански служители са били упълномощени да сключат сделка. "Те искат да сключат сделка. Те разговарят с нашите хора имаме хора, които искат да преговарят, но нямаме представа кои са те", каза Тръмп пред репортери. Въпреки скептицизма си, че Техеран е готов да сключи сделка, Тръмп каза, че не е против преговорите с иранците, "защото понякога от това излизат добри неща".

Той отбеляза, че не е ясно кой взема решения в Иран, тъй като много висши служители са мъртви. Той също така спомена, че новият върховен лидер на Иран Моджтаба Хаменей не е виждан и може да е мъртъв.

Тръмп е отворен за сдекла, но какво иска Иран?

Снимка: Getty images

Високопоставен американски служител отхвърли искането на Иран за "репарации" като част от мирно споразумение, но заяви, че Тръмп е отворен за сделка, която би позволила на Иран "да се интегрира с останалия свят и да печели пари от петрола си".

Ирански представители заявиха публично през последните няколко дни, че не водят никакви преговори за прекратяване на огъня с администрацията на Тръмп. Източните споменават, че Иран не се интересува от временно прекратяване на огъня, което би позволило на САЩ и Израел да се прегрупират и да атакуват отново, но иска гаранции, че всяко мирно споразумение ще бъде постоянно.

Арагчи не е бил смятан за ключов човек, вземащ решения в Иран преди войната, а американските представители не смятат, че той има правомощия да взема решения днес.

Още: "Партия шах на много високо ниво": Тръмп обяви, че войната с Иран ще свърши скоро, оплака се от НАТО (ВИДЕО)