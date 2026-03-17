OAE отваря въздушното си пространство след кратка блокада

Генералната администрация за гражданска авиация на Обединените арабски емирства (OAE) обяви възобновяването на въздушното движение във въздушното пространство на страната след временно и пълно затваряне, съобщи "Ройтерс". Решението дойде след стабилизиране на ситуацията и задълбочена оценка на оперативните и сигурствени условия, координирана със съответните органи. Още: Неофициално: Иран търси контакти със САЩ, идва ли краят на войната?

"Изключителна предпазна мярка"

Наблюдениеto в реално време остава в сила, за да се гарантира най-високо ниво на безопасност на въздушната навигация.

Възобновяването се случи, след като представители на ОАЕ обявиха пълно затваряне на въздушното пространство на страната като "изключителна предпазна мярка", за да се гарантира безопасността на полетите, екипажите и националната територия. Министерството на отбраната съобщи, че е реагирало на входящи ракетни и дронови заплахи от Иран.

Развитието на събитията дойде на фона на ескалация на военните действия в региона, откакто Израел и САЩ започнаха съвместни атаки срещу Иран на 28 февруари, убивайки над 1300 души досега, включително тогавашния върховен лидер аятолах Али Хаменей.

Иран отвърна на ударите си с дронове и ракети, насочени към Израел, Йордания, Ирак и страните от Персийския залив, в които са разположени американски военни активи, причинявайки жертви и щети на инфраструктурата, като същевременно нарушава световните пазари и авиацията.

