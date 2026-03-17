Тръмп за Иран: Не беше по план да бомбардират Близкия изток. Смешка след смешка за Ормузкия проток (ВИДЕО)

17 март 2026, 6:45 часа
"Вижте какво стана през последните 2 седмици – те (Иран) не трябваше да атакуват всички тези държави в Близкия изток. Удариха Катар, Саудитска Арабия, ОАЕ, Бахрейн, Кувейт – никой не го очакваше, бяхме в шок" - поредната проникновена мисъл на американския президент Доналд Тръмп, която показва за какво става въпрос. Президентът на САЩ определи за "странно" как така Иран стреля с ракети по ОАЕ, защото емирствата били "банкерите" на Иран:

Разбира се, Тръмп изобщо не се ограничи, след като късно снощи и буквално дори в началото на новия ден в България даде две поредни пресконференции. За Иран той обяви, че войната била игра на шах, на много високо ниво, на най-високото, с много добри играчи, с голям интелект:

На директен въпрос може ли САЩ да приключат с войната в Иран тази седмица, отговорът беше – да, разбира се, но не мисля, обаче ще приключим скоро. "Няма да е дълго – и светът ще е много по-безопасен, когато приключим" - Още: Неофициално: Иран търси контакти със САЩ, идва ли краят на войната?

И още – след като опита да въвлече съюзниците си от НАТО в кашата с Ормузкия проток, която сам забърка с войната в Иран и която доведе до логичното голямо поскъпване на петрола, Тръмп мина в режим "аз само проверявах". И иронизира – САЩ нямали нужда от никого, като изброи как в Япония, Южна Корея, в Германия имало хиляди американски войници и като ги попитал да дадат няколко миночистача, всички те казали: "Може ли да не се замесваме". Президентът на САЩ все пак намери добри думи за Франция и Еманюел Макрон, като "му писа оценка" 8 от 10. Именно по темата с Макрон американският президент каза, че Франция можело да помогне за отварянето на Ормузкия проток, обаче САЩ нямали нужда от никого за тази цел. Отделно, Тръмп обясни как не се знаело да има дори една иранска мина в Ормузкия проток, обаче собствениците на танкери не искали да рискуват, защото става въпрос за товари и кораби за милиарди. Всичко това, след като буквално няма и няколко часа по-рано Тръмп обяви как САЩ искали най-големите държави в света да дойдат да помогнат за Ормузкия проток – САЩ получавали само 1% от петрола си през протока, докато Япония получавала 95%, Китай – 90%, много европейски държави получавали "доста". Само че САЩ разчитат на производство в Индия на около 50% от генеричните лекарства, които американци употребяват (например за диабет и т.н.) - а за индийското производство трябват петрол и газ, минаващи през Ормузкия проток, предаде CNBC - Още: Педро Санчес към Тръмп: Истинските съюзници са като истинските приятели, дори в САЩ няма консенсус за войната в Иран (ВИДЕО)

И пак уверения и обещания – като свършела войната, петролът веднага щял да поевтинее, инфлацията да се смъкне надолу, всичко ще е рай един вид. Но не и преди да има нови щуротии в отговор на въпрос след като САЩ унищожили военно Иран, защо не могат да отворят Ормузкия проток и всичко там да си е нормално. Отговорът по същество – собствениците на танкери искали да няма никакъв риск, след като превозват товари за по 2 млрд. долара. Дори мисълта да има мини в протока, а то нямало, плашела превозвачите на петрол и газ:

Последствията от войната и нови болезнени ирански удари

Междувременно, The Washington Post обяви, че вече над 200 американски войници са ранени от началото на войната с Иран. Става въпрос за ранени във войната, намиращи се на териториите на Бахрейн, Ирак, Израел, Йордания, Кувейт, Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства. Пострадалите американски военни са били ранени най-вече в първите дни на войната. А в редовния свой дневен брифинг Централното командване на САЩ посочи, че са нанесени удари по над 7000 цели в Иран и са повредени или унищожени над 100 ирански кораба от началото на войната.

Но на този фон, Иран нанесе поредни болезнени удари по активи, които засягат директно САЩ и Запада. Например – ирански дрон уцели сградата на хотел "Ал Рашид" в иракската столица Багдад. Там редовно биват приемани европейски делегации при гостувания в Ирак, а според специализираното издание De Re Militari в момента на удара на последния етаж на хотела е имало саудитска делегация. Хотелът е считан за де факто щаб на EUAM Iraq (European Union Advisory Mission in Iraq) – мисия на ЕС, която дава съвети за реформите в сектора на сигурността в Ирак:

Също в Ирак, дрон е паднал съвсем близо до комплекса на ООН в Ербил – вероятно това е атака, организирана от местни шиитски милиции, чиито конци дърпа Техеран:

За капак, удар с дрон предизвика пожар в голямото петролно и газово-кондензатно находище "Шах" в Абу Даби. Местните власти твърдят в публикация в социалната мрежа "Х", че няма данни за пострадали хора. "Шах" се намира на около 200 километра югозападно от Абу Даби. Проектът се управлява от държавната петролна и газова компания Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) и се реализира в партньорство с американската компания Occidental Petroleum. Находището произвежда приблизително 28 милиона кубически метра газ и 70 000 барела петрол на ден.

"Сега Иран изстрелват по 2-3 ракети, имат около 8% останали (от резервите си)", увери Тръмп преди и по време на тези удари. Според цитирани от турския проект Clash Report данни обаче дневно Иран изстрелват по около 20-30 ракети в последните 5 дни и между 40 и 110 дрона - Още: "Партия шах на много високо ниво": Тръмп обяви, че войната с Иран ще свърши скоро, оплака се от НАТО (ВИДЕО)

Ивайло Ачев
