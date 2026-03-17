Тръмп за Иран: Не беше по план да бомбардират Близкия изток. Смешка след смешка за Ормузкия проток (ВИДЕО)

"Вижте какво стана през последните 2 седмици – те (Иран) не трябваше да атакуват всички тези държави в Близкия изток. Удариха Катар, Саудитска Арабия, ОАЕ, Бахрейн, Кувейт – никой не го очакваше, бяхме в шок" - поредната проникновена мисъл на американския президент Доналд Тръмп, която показва за какво става въпрос. Президентът на САЩ определи за "странно" как така Иран стреля с ракети по ОАЕ, защото емирствата били "банкерите" на Иран:
— Clash Report (@clashreport) March 16, 2026
I heard they were sending missiles to the UAE. I said, “That’s strange, you know? The UAE is like the banker for Iran.” They’re sort of the banker. Qatar, their neighbors — they got along okay.
Then suddenly Saudi Arabia, Kuwait — Kuwait is getting hit. Bahrain…
Разбира се, Тръмп изобщо не се ограничи, след като късно снощи и буквално дори в началото на новия ден в България даде две поредни пресконференции. За Иран той обяви, че войната била игра на шах, на много високо ниво, на най-високото, с много добри играчи, с голям интелект:
— Clash Report (@clashreport) March 16, 2026
It’s a big chess game at a very high level.
It’s a very high-level chance — the highest — and I’m dealing with very smart players. These are smart people. They don’t get there otherwise.
When you deal with some of these people, you know who you're dealing with.…
На директен въпрос може ли САЩ да приключат с войната в Иран тази седмица, отговорът беше – да, разбира се, но не мисля, обаче ще приключим скоро. "Няма да е дълго – и светът ще е много по-безопасен, когато приключим" - Още: Неофициално: Иран търси контакти със САЩ, идва ли краят на войната?
— Clash Report (@clashreport) March 16, 2026
Trump: Yeah, sure. I don’t think so, but it’ll be soon. It won’t be long. And we’re going to have a much safer world when it’s wrapped up.
It'll be wrapped up soon.
И още – след като опита да въвлече съюзниците си от НАТО в кашата с Ормузкия проток, която сам забърка с войната в Иран и която доведе до логичното голямо поскъпване на петрола, Тръмп мина в режим "аз само проверявах". И иронизира – САЩ нямали нужда от никого, като изброи как в Япония, Южна Корея, в Германия имало хиляди американски войници и като ги попитал да дадат няколко миночистача, всички те казали: "Може ли да не се замесваме". Президентът на САЩ все пак намери добри думи за Франция и Еманюел Макрон, като "му писа оценка" 8 от 10. Именно по темата с Макрон американският президент каза, че Франция можело да помогне за отварянето на Ормузкия проток, обаче САЩ нямали нужда от никого за тази цел. Отделно, Тръмп обясни как не се знаело да има дори една иранска мина в Ормузкия проток, обаче собствениците на танкери не искали да рискуват, защото става въпрос за товари и кораби за милиарди. Всичко това, след като буквално няма и няколко часа по-рано Тръмп обяви как САЩ искали най-големите държави в света да дойдат да помогнат за Ормузкия проток – САЩ получавали само 1% от петрола си през протока, докато Япония получавала 95%, Китай – 90%, много европейски държави получавали "доста". Само че САЩ разчитат на производство в Индия на около 50% от генеричните лекарства, които американци употребяват (например за диабет и т.н.) - а за индийското производство трябват петрол и газ, минаващи през Ормузкия проток, предаде CNBC - Още: Педро Санчес към Тръмп: Истинските съюзници са като истинските приятели, дори в САЩ няма консенсус за войната в Иран (ВИДЕО)
— Clash Report (@clashreport) March 16, 2026
We have 45,000 troops in Japan, 45,000 in South Korea, and 50,000 in Germany.
We defend all these countries, and then: “Do you have any minesweepers?”
They say, "Well, would it be possible for us not to get involved?"
— Clash Report (@clashreport) March 16, 2026
On a scale of 0 to 10, he has been an 8.
Not perfect, but it's France — we don't expect perfect.
— Clash Report (@clashreport) March 16, 2026
We don't know that any mines have even been dropped, but the thought that they would scares people that have billion-dollar ships.
— NEXTA (@nexta_tv) March 16, 2026
He noted that the U.S. receives less than 1% of its oil through the strait, while Japan gets about 95%, China 90%, and South Korea around 35%.
"Iran has always used that as an economic weapon," he said.
И пак уверения и обещания – като свършела войната, петролът веднага щял да поевтинее, инфлацията да се смъкне надолу, всичко ще е рай един вид. Но не и преди да има нови щуротии в отговор на въпрос след като САЩ унищожили военно Иран, защо не могат да отворят Ормузкия проток и всичко там да си е нормално. Отговорът по същество – собствениците на танкери искали да няма никакъв риск, след като превозват товари за по 2 млрд. долара. Дори мисълта да има мини в протока, а то нямало, плашела превозвачите на петрол и газ:
— Clash Report (@clashreport) March 16, 2026
When this is over, oil prices are going to go down very, very rapidly.
So is inflation. So is everything else.
— Clash Report (@clashreport) March 16, 2026
Trump: Well, we could, but it takes two to tango.
Trump: Well, we could, but it takes two to tango.
When the big supertankers come in, the ship owners may say, "Let…
Последствията от войната и нови болезнени ирански удари
Междувременно, The Washington Post обяви, че вече над 200 американски войници са ранени от началото на войната с Иран. Става въпрос за ранени във войната, намиращи се на териториите на Бахрейн, Ирак, Израел, Йордания, Кувейт, Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства. Пострадалите американски военни са били ранени най-вече в първите дни на войната. А в редовния свой дневен брифинг Централното командване на САЩ посочи, че са нанесени удари по над 7000 цели в Иран и са повредени или унищожени над 100 ирански кораба от началото на войната.
Но на този фон, Иран нанесе поредни болезнени удари по активи, които засягат директно САЩ и Запада. Например – ирански дрон уцели сградата на хотел "Ал Рашид" в иракската столица Багдад. Там редовно биват приемани европейски делегации при гостувания в Ирак, а според специализираното издание De Re Militari в момента на удара на последния етаж на хотела е имало саудитска делегация. Хотелът е считан за де факто щаб на EUAM Iraq (European Union Advisory Mission in Iraq) – мисия на ЕС, която дава съвети за реформите в сектора на сигурността в Ирак:
— Clash Report (@clashreport) March 16, 2026
The hotel hosts the EU delegation and several European diplomatic offices.
Също в Ирак, дрон е паднал съвсем близо до комплекса на ООН в Ербил – вероятно това е атака, организирана от местни шиитски милиции, чиито конци дърпа Техеран:
За капак, удар с дрон предизвика пожар в голямото петролно и газово-кондензатно находище "Шах" в Абу Даби. Местните власти твърдят в публикация в социалната мрежа "Х", че няма данни за пострадали хора. "Шах" се намира на около 200 километра югозападно от Абу Даби. Проектът се управлява от държавната петролна и газова компания Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) и се реализира в партньорство с американската компания Occidental Petroleum. Находището произвежда приблизително 28 милиона кубически метра газ и 70 000 барела петрол на ден.
"Сега Иран изстрелват по 2-3 ракети, имат около 8% останали (от резервите си)", увери Тръмп преди и по време на тези удари. Според цитирани от турския проект Clash Report данни обаче дневно Иран изстрелват по около 20-30 ракети в последните 5 дни и между 40 и 110 дрона - Още: "Партия шах на много високо ниво": Тръмп обяви, че войната с Иран ще свърши скоро, оплака се от НАТО (ВИДЕО)
— Clash Report (@clashreport) March 16, 2026
They are sending out 2–3 missiles. They still got some — they might have 8% left.
— Clash Report (@clashreport) March 16, 2026
The US and Israel have destroyed much of its strike capability, but Iran can still launch dozens of drones and ballistic missiles, with some still hitting targets.