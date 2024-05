Концертът на Nirvana от 1991 г., който преля в бой с охраната (ВИДЕО)

Всичко става ясно през 2020 г., когато в документалния филм "Everything is A-OK" говори промоутърът на въпросния концерт. Той разказва, че всичко започва, когато му казват, че между бандата и зрителите трябва да има защитна ограда. Тъй като ограда няма, той се принуждава да сложи охранители, които да разделят музикантите от техните фенове.

В един момент по време на концерта Кърт Кобейн решава да скочи в публиката заедно с китарата си, което силно ядосва охранителите. Толкова ги ядосва, че единият от тях тръгва да издърпва Кобейн обратно на сцената, хващайки го за косата. В отговор на това вокалистът на Nirvana го удря с китарата. Малко след това Кърт Кобейн все пак е издърпан обратно на сцената, но точно тогава идва отмъщението на охранителя, който му забива солиден удар в главата. Само намесата на Дейв Грол и Крист Новоселич предотвратява по-грозни сцени след това.

In 1991, Nirvana played in Dallas, in the US state of Texas, a concert that ended up going down in history for the worst reasons.



In 2020, the documentary "Everything Is A-OK" brought together the promoter of that concert, who said that it all started when, after being told that…