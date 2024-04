30 години от смъртта на Кърт Кобейн: Фенове от цял свят се събраха да почетат паметта му (ВИДЕА)

На 5 април 1994 г. Кобейн бе намерен мъртъв в дома си в Сиатъл с огнестрелна рана в главата. По това време той се възстановяваше от свръхдоза наркотици и алкохол, приети предишния месец. Според предсмъртното писмо, откъси от което бяха прочетени на възпоменателната церемония, Кобейн решава да отнеме живота си, защото вече не изпитва страст да продължи с музиката си, предаде Ройтерс.

Влиянието на пънка, суровото звучене на "Нирвана" и изпълнените с гняв текстове, написани от Кобейн, извеждат групата до върха на класациите. Но текстовете, които поразяват толкова силно, се коренят в собствения живот на Кобейн и личното му нещастие, което изглежда се задълбочава с успеха на групата.

