Марк Нопфлър разпродава китарите си

Марк Нопфлър заяви, че иска да даде възможност на китарите си да изживеят нови приключения с нови собственици, като обяви продажбата на колекция от инструменти, обхващаща пет десетилетия от кариерата му.

Нопфлър, който превърна Dire Straits в една от най-големите групи в света, ще продаде 120 от китарите и усилвателите си на аукцион на Christie's в Лондон през януари, като 25% от приходите ще отидат за благотворителност.

Китарната страст на Нопфлър

Певецът и автор на песни споделя, че където и да отиде, все още пресича улиците, за да се вгледа в китарите по витрините на музикалните магазини - точно както е правил, когато е растял в североизточна Англия. "Правя това още от малък", каза той. "Живея с тази любов повече от 60 години".

Снимка: Getty Images

Според него е настъпил моментът "да извадим някои от тези скъпи шестструнни мои спътници от калъфите им и да ги оставим на грижите на Christie's, за да им позволим да изживеят нови приключения с нови собственици. Ще ми е тъжно да ги видя, но сме прекарали прекрасни моменти заедно и не мога да свиря на всички".

74-годишният Нопфлър е роден в Глазгоу и като дете се премества в Блит в Нортъмбърланд. Учи в гимназия в Нюкасъл и разказва пред BBC, че прекарва часове в разглеждане на витрините на JG Windows в централната търговска улица на града, мечтаейки за деня, в който ще има китара.

"Все още си спомням първия път, когато събрах достатъчно смелост, за да взема една от стената с треперещи ръце", казва той. "Беше испанска китара и един от Джордитата в магазина каза: "Ако я изпуснеш, ще те изритам". Дори не знаех как се свири. Просто отчаяно исках да я държа в ръцете си".

Снимка: Getty Images

Повече за търга

Оценката на китарите, които се продават, варира от 300 до 500 000 паунда. От Christie's съобщиха, че акцентът на продажбата, с оценка 300 000-500 000 паунда, е винтидж Gibson Les Paul Standard от 1959 г. на Нопфлър, която той използва по време на турнето си "Sailing to Philadelphia" през 2001 г. и "Kill to get Crimson Tour" през 2008 г.

Китарата е описана като "истински колекционерски инструмент, с красиво избледняло черешово-червено sunburst покритие".

На търга се предлага и Les Paul от 1983 г., който Нопфлър използва за записването на две от най-известните песни на Dire Straits: "Money for Nothing" и "Brothers in Arms", пише БГНЕС. Припомняме, че в края на август почина китаристът на групата - Джак Сони.

