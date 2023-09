Почина китаристът на Dire Straits Джак Сони

Оказва се, че китаристът е страдал от здравословни проблеми от известно време, но не се уточнява какви по-точно. "Скъпи фенове, за съжаление Джак Сони няма да може да участва в следващите ни концерти заради здравословни проблеми. Джак, да оздравяваш скоро, чакаме те!", се казва в публикувано само преди дни съобщение, с което групата обявява, че ще настъпят някои проблеми за предстоящите им концерти с формацията Dire Straits Legacy.

Dejó su huella, estilo y personalidad en su etapa con dIRE sTRAITS. Descansa en paz, tu guitarra nunca dejará de sonar!



He left his mark, style and personality during his time with dIRE sTRAITS. Rest in peace, your guitar will never stop playing!