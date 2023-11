Бившата съпруга на Фил Колинс разпродава вещите му

Пианото и вещи на Фил Колинс са част от търг на стойност 4 милиона долара, организиран от бившата му съпруга . 72-годишният певец на "You'll Be in My Heart" се жени за 49-годишната Ориана Севи през 1999 г., а през 2006 г. се развеждат след раждането на двама сина. Сега тя продава негови вещи, включително бижута.