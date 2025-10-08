Неповторима: София Лорен блести на сватбата на сина си Карло Понти-младши в Женева (СНИМКА)

София Лорен изглежда блестящо на снимките, които синът ѝ, Карло Понти-младши, сподели в Instagram по случай сватбата си с грузинката Мариам Шарманашвили, съобщи агенция АПА. „Наздравица за цял живот любов!“, гласи надписът под една от снимките, на която се виждат младоженците и част от семейството им малко след гражданската церемония в Женева – два месеца след първата им сватба, проведена през юли в Тбилиси, Грузия. „Това е ден, който завинаги ще пазим в сърцата си!“ написа младоженецът, известен диригент и музикант, най-големият син на София Лорен и покойния филмов продуцент Карло Понти. Това е втората му сватба; от първия си брак той има две деца.

София Лорен, която отпразнува 91-ия си рожден ден на 20 септември, живее отдавна в Женева. На снимките от тържеството се вижда и Едоардо Понти, братът на младоженеца, режисьор и продуцент. През 2021 г. той режисира майка си София в главната роля във филма си La vita davanti a sé („Имаш живот пред себе си“), допълва АПА, цитирани от БТА.

Кадрите, които предизвикаха скандал

Припомняме, че в края на месец май се разрази голям скандал заради неочаквани снимки на 90-годишната Лорен. Актрисата отдавна не се е появявала в медийното пространство, заради което тези кадри бързо станаха популярни в интернет, предизвиквайки противоречиви коментари. Някои са впечатлени от външния вид на звездата, докато другите защитиха личната ѝ неприкосновеност.