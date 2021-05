Red Hot Chili Peppers продадоха песните си за 150 млн. долара

Billboard цитира анонимни източници при първото съобщаване за продажбата на каталога, който включва хитове като "Under The Bridge", "Californication" и "Snow (Hey Oh)". Нито Hipgnosis, нито представителите на групата веднага отговориха на исканията на AФП за коментар.

Тъй като повечето от песните са написани колективно от членовете на групата, покупката изисква съвместно одобрение. Според Billboard на 29 април Hipgnosis продала девет милиона обикновени акции по 1,66 долара за акция, за да финансира сделката. Red Hot Chili Peppers пуснаха клип към „Goodbye Angels" Red Hot Chili Peppers представиха видеоклип към песента „Goodbye Angels". Парчето е от последния албум на бандата – &... Прочети повече Компанията, оглавявана от музикалния магнат Mерк Меркуриадис, дебютира на Лондонската фондова борса през юли 2018 г. и похарчи над 1 милиард долара при придобиването на каталози, включително от Нийл Йънг, Блонди и RZA. Последната продажба е част от бум на покупка на права за песни, тъй като финансовите пазари все повече се привличат към доходоносните портфейли като клас активи. В много случаи транзакциите са на зашеметяващи цени. Боб Дилън продаде пълния си издателски каталог за 300 милиона долара на Universal Music Publishing Group, докато Стиви Никс от Fleetwood Mac продаде мажоритарен дял в нейния каталог за 100 милиона долара.

