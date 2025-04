Роксана като народната певица Недялка Керанова с първа победа в "Като две капки вода"

Роксана с имитацията на народната певица Недялка Керанова постигна първа победа в "Като две капки вода". Това беше поредната вечер, в която всички имитатори вложиха максимума от себе си и доказаха, че на финала битката ще е много сериозна. И в този епизод на шоуто за имитации забавните и смешни моменти се редуваха със сериозни епизоди, заредени с важни послания, над които трябва всички да се замислим.

Как преминаха имитациите тази вечер

Иван Христов като Джими Съмървил, снимка: Като две капки вода/Facebook

Откриващото изпълнение бе на Иван Христов в образа на Джими Съмървил с вечния му хит "You Make Me Feel". Е, Иван никога не е претендирал, че може да пее и днес това съвсем ясно си пролича, но пък поне винаги се забавлява от сърце.

След него своята имитация представи Звезди от "Ахат", който имаше трудната задача да влезе в образа на Георги Христов и баладата му "Черно и бяло". Керемидчиев на моменти отново звучеше като себе си, но всички усетиха, че беше вложил огромно усилия да докара максимално близо образа.

Третата имитация за вечерта дойде от Николаос Цитиридис и тройния му образ на V:IRGO, Боро Първи и Криско и хита им "Откачалки". Изпълнението на Цитиридис бе изключително добро и много трудно.

Вениамин в образа на Бенсън Буун, снимка: Като две капки вода/Facebook

Дойде редът на сцената да се качи и Вениамин, който трябваше да имитира Бенсън Буун с неговия хит "Beautiful Things". Младият певец отново доказа, че май няма образ, който сериозно да му се опре и се заяви като сигурен финалист на този сезон. А защо не и победител?

След него дойде време за Роксана и имитацията ѝ на Недялка Керанова. Задачата на фолкпевицата беше трудна, а тя призна, че в дните преди лайва е била болна. Въпреки това Роксана изпя много силно песента "Караджа дума Русанки", макар и гласово да не успя да наподоби специфичното пеене на голямата народна певица. Публиката и журито обаче станаха на крака след нейното изпълнение.

Дивна в образа на Лепа Брена, снимка: Като две капки вода/Facebook

След нея на сцената се качи Дивна, която трябваше да имитира Лепа Брена и нейния тотален хит "Ti si moj greh". Българската певица направо се "прероди" като сръбската легенда и направи много силна имитация.

Александра Лашкова получи нелеката задача да имитира Долорес О'Риърдън от The Cranberries и песента "Zombie". Трудността на парчето пролича в имитацията, но младата актриса вложи максимума от себе си, за да предаде тежкото послание на песента.

Михаела Филева като Роби Уилямс, снимка: Като две капки вода/Facebook

Михаела Филева направи силна имитация на Роби Уилямс с хита му "Let Me Entertain You" и се раздаде на сцената. На 28 септември, когато е концертът му в София, лично ще се убедим колко близо до оригинала е успяла да стигне Михаела.

Последни за вечерта на сцената на "Като две капки вода" се качиха Димитър и Христо, които влязоха в ролите на Брайън Адамс и Лучано Павароти и изпълниха "O Sole Mio" много убедително.

