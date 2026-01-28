След 65 години: Разкриха истинското име на куклата Кен

Емблематичната кукла Кен навършва 65 години през март и по този повод Mattel отново насочи вниманието към една от най-разпознаваемите фигури в историята на играчките. От десетилетия Кен е познат като вечния спътник на Барби, но през годините образът му се развива, променя и дори излиза извън рамката на „перфектния приятел“.

По случай юбилея компанията разкри пълното му име — Кенет Шон Карсън. Името не е случайно: Кен е кръстен на Кенет Хандлър, син на съоснователите на Mattel Рут и Елиът Хандлър. Самата Барби пък е вдъхновена от дъщерята на Рут — Барбара.

Легендарната кукла

Кен се появява в магазините през март 1961 г., две години след дебюта на Барби. Реклама за мъжкия еквивалент на Барби гласи: "Всичко започна на танците. Барби, прочутата тийнейджърска модна кукла на Mattel, усещаше, че това ще бъде специална вечер. И тогава се случи. Тя срещна Кен и по някакъв начин разбра, че тя и Кен ще бъдат заедно." Кен често е показван по бански, с кърпа през рамо - олицетворение на безупречния американски младеж.

Mattel го представя като "приятеля на Барби" - със стилен гардероб от перфектно скроени дрехи и начин на живот, изпълнен със срещи на обяд в училище, студентски партита и безгрижни моменти заедно.

Години по-късно истинският Кенет Хандлър разкрива колко различен е бил от пластмасовия си двойник. В интервю за "Los Angeles Times" през 1989 г. той споделя, че докато куклата Кен е "Малибу - плаж, сърф и съвършен американски живот", самият той е свирел на пиано, гледал арт филми със субтитри и се възприемал като типичен зубър.

Въпреки че Кен и Барби са една от най-дългогодишните двойки в историята на играчките, връзката им не минава без драма. През 2004 г., след 43 години заедно, Mattel обявява, че двамата се разделят. Скоро след това се появяват слухове, че Барби излиза с Блейн - австралийска сърфистка кукла.

Но както във всяка класическа любовна история, искрата не угасва напълно. През 2011 г. Барби и Кен подновяват романса си на снимачната площадка на "Играта на играчките 3".

Днес, на 65 години, Кен отново е на прага на промяна. В скорошна публикация Mattel написа, че той е "готов да изследва нова ера, като опита 65 нови неща". В емоционално видео Кен се сбогува с океана, казвайки: "Не се сърди. Това не е завинаги. Ще поддържаме връзка. Изпрати ми една вълна."

Mattel изненада интернет през 2018 г., като разкри фамилното име на Барби - Робъртс - по повод Националния ден на братята и сестрите. Друг по-малко известен факт е, че куклата, чието пълно име е Барбара Милисънт Робъртс, има три сестри: Скипър, Стейси и Челси, пише "People".

По-рано тази година Mattel отново привлече вниманието на медиите с пускането на първата си кукла Барби с аутизъм.