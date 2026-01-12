Войната в Украйна:

Създадоха първата кукла Барби с аутизъм (СНИМКИ)

12 януари 2026, 15:01 часа 0 коментара
Компанията Mattel пуска на пазара първата си кукла Барби с аутизъм. По-малко от шест месеца след първата кукла с диабет тип 1, най-новото попълнение в серията Barbie's Fashionistas е проектирано така, че повече деца да "виждат себе си в Барби" и да насърчи всички деца да си играят с кукли, които отразяват света около тях.

Аутизмът е форма на невродивергентност, която влияе върху начина, по който хората възприемат и взаимодействат с обществото. Макар характеристиките на аутизма да варират в зависимост от индивида, според Световната здравна организация се смята, че повече от едно на сто деца е аутист. Създадена в сътрудничество с американската благотворителна организация Autistic Self Advocacy Network, аутистичната Барби е проектирана да представя някои от начините, по които децата с аутизъм могат да възприемат, обработват и общуват със света.

Новата кукла Барби

Очите на куклата гледат леко встрани, което отразява начина, по който някои аутистични хора избягват директния контакт с очите. Тя има напълно огъващи се лакти и китки, което позволява повтарящи се физически движения като стимулиране и махане с ръце, които помагат на някои хора с аутизъм да обработват сензорна информация или да изразяват вълнение.

Тя има (разбира се, розов) фиджет спинър на пръста си, който й помага да намали стреса, носи (розови) шумоизолиращи слушалки, за да намали сензорното претоварване, и носи (да, познахте, розов) таблет с бутони за символна подпомагаща и алтернативна комуникация на екрана, за да ѝ помага да се справя с ежедневната комуникация. Барби носи и широка, лилава рокля с къси ръкави и пола с плисета, за да се сведе до минимум контактът на кожата с материята. Лилави обувки с плоски подметки допълват тоалета, за да се осигури стабилност и лекота на движение, пише "The Guardian".

При обявяването на аутистичната Барби, Джейми Сигелман, глобален директор на куклите в Mattel, заяви, че това е най-новото разширение на ангажимента на компанията към представителност и включване. "Барби винаги се е стремила да отразява света, който децата виждат, и възможностите, които си представят, и ние сме горди да представим нашата първа Барби с аутизъм като част от тази непрекъсната работа", каза тя. Куклата "помага да се разшири представата за приобщаването в отдела за играчки и извън него, защото всяко дете заслужава да се види в Барби", добави тя.

"Ние се ангажирахме с аутистичната общност по време на целия процес на проектиране, като винаги имахме предвид, че аутизмът се преживява по различен начин от всеки индивид и невинаги е видим. Елементите на тази кукла отразяват начина, по който някои хора от спектъра могат да преживяват и изразяват света, и се надяваме, че чрез партньорството с влиятелни гласове в общността, Барби ще може да продължи да представя по-широк спектър от автентични преживявания." 

Мощно послание

В отговор на съобщението, Йоланта Ласота, изпълнителен директор на Ambitious about Autism, заяви: "Теоретично всяка Барби може да бъде преосмислена като аутистка, защото аутизмът няма единен облик. Но представянето е мощно, а Барби е емблематична играчка, така че се надяваме много аутистични деца да се почувстват горди, когато видят някои от своите преживявания отразени в тази нова кукла. Знаем, че някои млади хора с аутизъм се колебаят да използват помощни средства като предпазни слушалки и стимулиращи играчки в училище, защото се страхуват да не се отличават, така че колкото повече можем да нормализираме тези видими белези, толкова по-добре. Тъй като момичетата са три пъти по-малко склонни да бъдат диагностицирани с аутизъм в сравнение с момчетата, тази играчка хвърля светлина и върху преживяванията на момичетата с аутизъм, които често остават незабелязани.", каза още тя.

Ели Мидълтън, автор и основател на онлайн общност за хора с неврологични различия, каза, че се надява Барби да оспори някои от погрешните представи за аутизма, които са били фактор за късната ѝ диагноза. "Никога не съм смятала, а хората около мен също, че мога да съм аутистка, защото никога не бяхме виждали някой, който да прилича на мен, да се държи като мен или да има нещо общо с мен, да бъде етикетиран по този начин. Наличието на аутистична Барби променя това", добави тя. "Тя показва на младите момичета, че е нормално да си аутист, че е нормално да си различен и че е нормално да носиш тези разлики с гордост."

Първите Барби кукли датират от 1959 г., но до 2019 г. не е имало кукли с увреждания. Сега има кукли с увреждания на зрението, както и Барби кукли в инвалидни колички, със синдром на Даун, протези, витилиго и слухови апарати. Има и кукла Кен с протеза на крака, друга, която използва инвалидна количка с рампа, и една със слухови апарати.

