28 януари в историята на България: Разград празнува освобождението си от турско робство

България има с какво да се гордее, но много често българите или забравяме, или не знаем за важните събития и личности в нашата история. Като отговорна медия Actualno.com ще запознава и припомня на читателите си не само имената на достойни хор, които са неразривно свързани с България, но и исторически събития, които по някаква причина са забравени, но са повод да бъдат припомняни - "На този ден".

28 януари 1878 г.: Разград е освободен от турско робство

На 28 януари 1878 г. в хода на Руско-турската война Долнодунавският отряд води боеве с противника край Хаджиоглу Пазарджик (днешен Добрич). Противниковите сили са съсредоточени към Русе и Разград. Още същия ден Разград е освободен - привечер войските на княз Дондуков–Корсаков влизат тържествено в града и обявяват освобождението му от турско робство. 35-та пехотна дивизия под командването на генерал-лейтенант Николай Баранов и 13 Армейски корпус под командването на генерал-лейтенант княз Александър Дондуков-Корсаков влизат в града.

При влизането си в града руските сили не срещат силна съпротива. Но преди това за освобождението му се състои тежка битка над Керемидчилийската махала. По време на решителната битка загиват много руски войници. Сред загиналите са и 68 български поборници и опълченци.

От 1994 г. 28 януари се чества като Ден на Разград и включва множество празнични събития. На този ден в църквата "Св. Николай Чудотворец" се отслужва заупокойна панихида в памет на българските опълченци и руските войници, дали живота си за свободата на България. Празникът се отбелязва и с ритуал с поднасяне на цветя и венци пред Мавзолея-костница. След тези два ритуала следва тържество на площад "Възраждане", завършващо с празнична заря.

28 януари 1913 г.: Османските войски контраатакуват Булаир

На 28 януари 1913 г. в хода на Балканската война (1912-1913 г.) османските войски извършват контраатака при Булаир. 7-ма Рилска дивизия отблъсква успешно турската атака. 1-ва и 3-та Българска армия провалят турската контраатака при Чаталджа. Тя е подновена в средата на февруари, но без успех.

28 януари 1901 г.: Провеждат се избори за ХІ Народно събрание

На този ден се провеждат избори за ХІ Народно събрание. Но те приключват без победител и се сформира така нареченото "шарено" Народно събрание. В него влизат по 30-40 демократа, народнолиберали и прогресивнолиберали. Народняци, либерали и земеделци имат по 22-ма депутати. За сформирането на това правителство гласуват 43,5% от избирателите.

28 януари 1940 г.: Завършват изборите за ХХV Народно събрание

На този ден завършват изборите за ХХV Народно събрание, които са спечелени от управляващите до момента. Георги Кьосеиванов продължава да изпълнява длъжността министър председател. Общо 20 места са заети от опозицията - 10 комунисти, 5 земеделци-пладненци, 2 цанковисти, демократът Никола Мушанов, народнякът проф. Петко Стайнов и земеделецът-врабчевист Димитър Илиев. На 24 февруари същата година се състои откриването на ХХV Народно събрание. Никола Логофетов е избран за негов председател, а от 16 май, следващата година, на тази длъжност застава Христо Калфов.

