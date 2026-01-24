24 януари в историята: Поредица от бомбардировки раздират небето над България. Сключването на таен пакт с Югославия

България има с какво да се гордее, но много често българите или забравяме, или не знаем за важните събития и личности в нашата история. Като отговорна медия Actualno.com ще запознава и припомня на читателите си не само имената на достойни хор, които са неразривно свързани с България, но и исторически събития, които по някаква причина са забравени, но са повод да бъдат припомняни - "На този ден".

24 януари 1944 г.: Бомбардировките над България, при които загиват 126 души

На тази дата по време на Втората световна война (1939-1945 г.) са извършени поредица от англо-американски бомбардировки над България. Атакувани са Скопие (който по това време се намира под български контрол), Враца, селата Кунино (Врачанско) и Беглеж (Плевенско). Първоначалната цел е била 300 американски тежки бомбардировача да атакуват София. Но поради гъстата мъгла те са отклонени и бомбите са хвърлени над Враца и други градове. Общо 234 сгради са разрушени. Жертвите възлизат на 126 души. Ранените са 97.

Това са част от нападенията срещу България от британските, американските, съветските и югославските сили по време на Втората световна война. Въпреки че страната ни не е пряк участник във военните действия, англо-американските въздушни сили извършват жестоки удари по въздух над София. Обект на въздушните удари са най-вече граждански обекти - Народния театър, църквата от ХІ век Свети Спас, която е силно разрушена. Напълно унищожена е и Градската библиотека. Духовната академия също е със сериозни щети - изгорен е куполът на храма, вграден в нея. Хиляди жилищни сгради са опожарени. Убити са над 2000 души от населението на София. Общо 12 657 сгради са разрушени.

В историята остава злокобното изказване на Чърчил: „За да падне България, трябва да падне само София. Тя трябва да бъде изравнена със земята и в развалините й да се засадят картофи.“

24 януари 1937 г.: България и Югославия сключват таен пакт

На тази дата България и Югославия сключват таен "пакт за вечно приятелство и нерушим мир". С този пакт България успява да пробие международната изолация, неутрализирайки Балканския пакт.

Балканският пакт е сключен на 9 февруари 1934 г. Известен е още като Балканско съглашение или Балканска антанта. Представлява договор, сключен между Турция, Гърция, Румъния и Югославия, чиято цел е запазване на статуквото на Балканите след Първата световна война. Пактът е сключен под егидата на Франция и нейната цел е намаляване на влиянието на Италия и Германия върху политиката на балканските страни. България остава извън пакта заради стремежа си към ревизия на Ньойския мирен договор, сключен през 1919 г. Албания също остава извън пакта под натиска на Италия. Подписаният българо-югославски пакт е първата стъпка към разпадането на Балканския пакт. Той престава да съществува след нахлуването на Германия в Югославия и Гърция, което се случва през април 1941 г.

