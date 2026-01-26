26 януари в историята: Славната победа на България в битката при Булаир

България има с какво да се гордее, но много често българите или забравяме, или не знаем за важните събития и личности в нашата история. Като отговорна медия Actualno.com ще запознава и припомня на читателите си не само имената на достойни хор, които са неразривно свързани с България, но и исторически събития, които по някаква причина са забравени, но са повод да бъдат припомняни - "На този ден".

26 януари 1913 г.: Битката при Булаир по време на Балканската война

Датата 26 януари 1913 г. е ключова за Балканската война. В периода от 26 до 28 януари османските войски контраатакуват при Булаир. Те са отблъснати от седма Рилска дивизия. Първа и трета Българска армия успешно отблъскват атаката при Чаталджа.

Битката при Булаир е ключова в Балканската война. Тя се състои на 8 февруари (26 януари по стар стил) 1913 г. Българската Седма пехотна рилска дивизия под командването на генерал-майор Георги Тодоров нанася погром на османските дивизии „Мюретеби“ и 27-ма пехотна под командването на Али Фетхи Окяр, които образуват 10-ти турски корпус.

Боевете се водят в района на Булаир и старата крепост Цимпе - която е стратегическа точка за османското нахлуване в Европа. Победата на България в битката при Булаир се разглежда като символичен реванш за османските нашествия на Балканите. Маршът „Булаир“ е написан в чест на тази победа.

Балканската война се води в периода 1912–1913 г. Тя е между държавите от Балканския съюз - България, Сърбия, Гърция и Черна гора и Османската империя. Нерешеният национален въпрос на Балканите през последната четвърт на XIX и началото на ХХ в. е в основата на Балканската война.

След Руско-турската освободителна война от 1877-1878 г., по волята на западните европейски велики сили големи части от Балканския полуостров, населявани с българи, гърци, сърби и албанци остават под османско владение. Феодалните порядки в Османската империя, както и упражнявания от нея национален и религиозен натиск, възпрепятстват икономическото и културно развитие на тези региони.

В боевете при Булаир предните части на турската войска търпят големи загуби - те губят половината от състава си. Освен това почти цялата им техника остава на бойното поле.

Конкретен повод за войната стават кланетата над българското население в Щип през ноември 1911 г. и Кочани през юли 1912 г. В отговор на жестокостите на османските власти правителствата на България, Гърция, Сърбия и Черна гора отправят до Високата порта искане за административни реформи в европейските предели на империята и след последвалия категоричен отказ от нейна страна те пристъпват към обща мобилизация на войските си. Начало на военните действия поставя Черна гора. В края на септември 1912 г. нейните войски нахлуват в Северна Албания. Това става повод за прекратяване на дипломатическите отношения между Османската империя и четирите балкански правителства. На свой ред на 5 октомври същата година България и Гърция обявяват война на Турция. На 7 октомври към тях се присъединява и Сърбия. При започване на войната балканските съюзници разполагат общо с 645 000 души войска и 1412 оръдия, а армията на Османската империя възлиза на 420 000 души и 930 оръдия.

