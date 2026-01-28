Частичното бедствено положение в Ардино остава в сила

Частичното бедствено положение, обявено в община Ардино, остава в сила, предаде bTV. Нивото на река Арда в района село Китница, където вчера шест села бяха откъснати от света, вече е паднало и хората имат достъп. През цялата нощ полицейски патрули не допускаха преминаване през моста, за да няма инциденти. Очаква се днес да бъде възстановена и транспортната връзка между селата и Кърджали. Ако днес няма валежи, се очаква обстановката да се успокои. От края на ноември досега за четвърти път мостът остава под вода, а хората откъснати от света.

Няма пряка опасност за населението

Поредните проливни дъждове в района на Родопите доведоха до частично бедствено положение в Ардино. Към момента все още има откъснати населени места заради залят мост, но няма пряка опасност за населението. Това заяви директорът на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ главен комисар Александър Джартов.

„Има все още откъснати населени места. На практика достъпът през този мост, който е залят, не е възстановен. Очакваме в следващите няколко часа, при липса на валежи и спадане на нивото на водата, той да стане проходим“, посочи Джартов.

По думите му на място има полицейски екипи, които не допускат преминаване през залетия участък. „Целта е да не се допусне навлизане на превозни средства и да не пострадат граждани, които понякога подценяват опасността“, обясни той.

Със заповед на кмета е забранено движението и пребиваването на моторни превозни средства в определените критични участъци, с цел гарантиране безопасността на населението

