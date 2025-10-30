Хелоуин: Преди да мразим, е хубаво да научим (ВИДЕО)

Хелоуин е сред най-очакваните празници от децата по света, а често дори и от възрастните. Много хора свързват произхода на това празнуване с американската култура, а други твърдят, че Хелоуин е капиталистическа измислица с цел продажба на костюми и бонбони за децата. Истината обаче е съвсем различна. All Hallows’ Eve, по-популярен като Хелоуин или празника преди Вси Светии, води началото си от келтския езически ритуал Сауин - фестивал на плодородието и новогодишен празник, празнуван в края на октомври.

Тогава според вярванията на древните келти в нощта срещу новата година, починалите през изминалата навестяват света на живите, в търсене на живи тела, в които да се вселят.

Източник: Getty Images

За да се предпазят, хората гасят огъня в огнищата си и се събират около огньовете, палени по случая, от жреците-друиди, които устройват гадания. Събралите се опитват да изглеждат колкото се може по-страшно, обличайки и надявайки животински кожи и глави, с намерението да изплашат привиденията и да ги отблъснат назад в света на мъртвите.

Подобни ритуали можем да намерим и в българската култура, като например традициите, свързани с кукерските игри - древен обичай, който има сходна цел - да пропъди злите духове и да осигури плодородие и здраве през новата година. Кукерите, облечени в страшни маски и кожи, с огромни звънци, танцуват и издават силен шум, за да се прогони всичко нечисто.

Източник: БГНЕС

Макар и да се провежда през различно време на годината - обикновено в края на зимата – символиката на ритуала е сходна с тази на келтския Сауин: границата между световете на живите и мъртвите се размива, а хората се стремят да се защитят чрез обреди, маски и шум. С времето келтският празник губи своето религиозно и културно значение и се превръща в празник за децата по целия свят, които се обличат в костюми на любимите си герои и обикалят домовете искайки бонбони и сладки, предупреждавайки, че ако не получат лакомство, ще направят някоя пакост. Хелоуин се чества един ден преди католическия празник Вси светии и поради това представите за тях се смесват.

Самата дата е избрана нарочно - през 835 г. папа Григорий IV, в опит да замени съществуващия езически ритуал, утвърждава 1 ноември като Ден на Вси светии в католицизма, като ден за прослава на всички християнски светци и мъченици.

Оттам произхожда и названието Хелоуин - нощта преди/навечерието на Деня на Вси Светии.