17 ноември 2025, 12:57 часа 424 прочитания 0 коментара
Жълт код за опасни валежи. Времето утре - 18 ноември 2025 г. (КАРТА)

На 18 ноември 2025 г. минималните температури ще бъдат между 7° и 12°, на места северно от планините и в Източна България между 12° и 16°, в София – около 9°. През деня ще бъде облачно и с валежи, главно в Северна и Западна България, които ще продължат и през нощта срещу сряда. На места там, както и в южните райони на Източните Родопи ще има и значителни валежи. В Дунавската равнина ще духа слаб до умерен запад-северозападен вятър, с който ще прониква студен въздух. Максималните температури ще бъдат от 8°-9° в северозападните райони до 21° в югоизточните, в София – около 15°, показва прогнозата за времето на НИМХ.

В планините и над морето

В планините ще бъде облачно с валежи от дъжд, над 2200-2300 метра от сняг. Ще духа силен и бурен югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12°, на 2000 метра - около 6°. По Черноморието ще бъде предимно облачно. Максималните температури ще бъдат между 16° и 21°. Температурата на морската вода е 14°-16°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала, но с тенденция на отслабване.

Жълт код за валежи

Жълт код за значителни валежи и обявен в областите: Кюстендил, София-град, София-област, Благоевград, Враца, Видин, Плевен, Русе, Варна, Бургас, Сливен, Ямбол, Хасково и Кърджали.

Източник: Meteo.bg

Снимка: БГНЕС  

Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Отговорен редактор
