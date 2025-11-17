Отива ли си топлото време и идва ли снегът? Отговорът от Николай Василковски

Последните остатъци от златна есен, която си отива. Няма да има особени аномалии до края на месеца по отношение на температурите. Те се са от 15 до 20 градуса. Днес ще е особено топло, като се очаква на места да са и над 20 градуса. До края на месеца ще има няколко смущения. Едното ще е в вторник и среда (18-19 ноември), като ще вали в Западна и Северна България. Очакват се доста сини ветрове по Черноморието. Този прогноза за времето до края на месец ноември направи синоптикът на Нова телевизия Николай Василковски.

"Няма да има сняг до края на този месец. Ако има, то той ще е в планинските райони", каза той.

В периода 23-24 ноември се очаква бързо преминаващо смущение, което ще засегне Западна и Северна България. Валежите ще са локални и по-съществени през нощта. Подобна обстановка ще има и в дните 25-26 ноември с преминаването на студен атмосферен фронт.

В самия край на месеца ранните прогнози очертават отново антициклонален период – без валежи, с мъгли сутрин, повече слънце следобед.

Ако се запази прогнозираната циркулация, очаква се студено време за кратко около 26 ноември с дневни температури в интервала 10-15 градуса. След това, в последните дни на месеца термометрите ще се движат между 13 и 18 градуса.