Мечка изгони семейство от дома им

В търсенето на храна за своите малки мечките стават все по-смели и скъсяват дистанцията с населените места. Севлиевската махала Душевски колиби е била посетена от мечки, които са кози, кокошки и пъдпъдъци. Животните се доближили и до една от къщите и нанесли щети и в близост до входната врата на една от тях. Затова кметът на Душево Добри Димитров е взел решение да евакуира семейство.

Евакуация

"Не посмях да ги оставя там, може да стане най-лошо. Хората ги евакуирахме в старческия дом, те са тричленно семейство, единият от които е лежащо болен. Хората са добре", сподели кметът пред БНТ.

В района на Душево били засечени няколко хищника и мечешко семейство с две малки, разказва още кметът. След случилото той и местните жители изпратили жалба до министрите на земеделието и на околната среда. Настояват да се вземат мерки, за да може хората да бъдат защитени.

На среща в Община Севлиево, свикана заради мечешките набези от последната седмица, кметовете на селата съобщават за нападнати от хищника животни, за навлизане във ферми, овощни градини, за изпочупени пчелини, електропастири и огради.

Мерки

Искат държавата да вземе мерки - да се актуализира процедурата за обезщетение на пострадалите, както и да се контролира популацията.

Според текущото преброяване на Държавното ловно стопанство "Росица" в Севлиево района обитават около 200 мечки.

