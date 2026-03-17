Правителството на Гюров:

Ще пази и България: Първа зелена светлина в Гърция за ПВО купола ''Щитът на Ахил'' и модерни F-16

17 март 2026, 10:40 часа
Военната комисия в гръцкия парламент одобри закупуването на многостепенна система за противовъздушна отбрана и борба с дронове на стойност около 3 милиарда евро, както и модернизацията на 38 изтребителя F-16, пише Kathimerini.

Двете програми са на обща стойност около 4 милиарда евро, от които 3 милиарда евро ще отидат за укрепване на противовъздушната отбрана.

Гръцкото правителство е определило като абсолютен национален приоритет в планирането на въоръжаването укрепването на противовъздушната отбрана чрез добавяне на нови противовъздушни системи, с цел създаване на противобалистичен, противовъздушен и противодронов купол - ''Щитът на Ахил''. Куполът трябва да подсигури отбраната освен на Гърция, и България, както бе договорено миналата седмица.

Още: Докато България се моли за защита, съседите ни се подготвят: Гърция прави ПВО купол, Румъния ще произвежда дронове

Защита срещу ракети и дронове

Одобрението на финансирането от парламентарната комисия по въоръженията проправя пътя за одобрението на тези програми от Съвета за национална сигурност и отбрана. След това инициативите ще бъдат внесени в парламента за ратифициране и ще бъдат договорени допълнителни договори с Главната дирекция по отбрана и въоръжения.

Многостепенната система за противовъздушна отбрана "Щитът на Ахил'' ​​ще покрива цялата територия на Гърция и ще функционира като единна система, способна да противодейства на балистични ракети, крилати ракети, безпилотни летателни апарати и баражиращият дронове-камикадзе.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Заедно с ПВО-системата финансирането ще бъде насочено и към модернизацията на изтребителите F-16 Block 50. Гърция се стреми да преобразува флота си от F-16 във версия Viper.

Още: Не им стига войната: Гърция и Турция се скараха за ПВО

Решението за укрепване на гръцката противовъздушна отбрана стана известно, след като ирански дронове атакуваха два пъти британската авиобаза ''Акротири'' в Кипър, съюзник на Атина, в началото на март.

Последва решение Гърция да прехвърли батарея "Пейтриът" на остров Карпатос в югоизточната част на Егейско море, за да засили защитата срещу евентуални въздушни атаки, предаде Фокус.

В допълнение гръцкият министър на отбраната Никос Дендиас обяви изпращането на две фрегати и четири изтребителя F-16 в Кипър на фона на нарастващите опасения за сигурността около средиземноморския остров.

Гърция ни пази

Още: Гърция към България: Беше дълг да ви защитим при заплахите от войната в Иран

В началото на месеца стана ясно, че Гърция ще окаже подкрепа на България със средства за противовъздушна отбрана и персонал, които ще бъдат разположени в Северна Гърция и ще покриват голяма част от българската територия. Това заяви министърът на националната отбрана на Гърция Никос Дендиас. Той уточни, че е разговарял с българския служебен министър на отбраната Атанас Запрянов и предоставянето на подкрепата ще стане заради отправено искане от българската страна.

Източник: БГНЕС

Дендиас съобщи, че по решение на гръцкия Правителствен съвет по външни работи и отбрана в Северна Гърция ще бъде разположена гръцка батарея "Пейтриът", която ще осигури противоракетна защита на голяма част от територията на България.

Освен това двойка изтребители F-16 ще бъдат разположени на летище в Северна Гърция с изключителната задача да осигуряват допълнителна защита на България.

За Гърция беше "дълг да се отзове на молбата на България да я подкрепим да посрещне заплахите, пред които е изправена вследствие на войната в Иран", заяви Дендиас.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Десислава Любомирова, Отговорен редактор
Противоракетна система Гърция противоракетна отбрана ПВО война Иран Щитът на Ахил
Още от Балкани
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес