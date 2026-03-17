За да се пести гориво: Държава обяви всяка сряда за почивна

Световната енергийна криза, причинена от войната между САЩ и Израел, от една страна, и Иран, от друга, се задълбочава. Редица страни изпитват затруднения по отношение на горивата и тяхната непрекъснато нарастваща цена.

По света се взимат различни мерки, но особено впечатление прави решението на властите в една азиатска страна, пише ВВС.

Всяка сряда - почивна

Шри Ланка обяви всяка сряда за почивен за държавните институции ден с цел пестене на гориво. Островната страна се бори с енергиен недостиг заради войната на САЩ и Израел с Иран.

"Трябва да се подготвим за най-лошото, но да се надяваме на най-доброто", заяви президентът Анура Кумара Дисанаяке на извънредна среща с висши служители.

Това е последната от поредицата мерки за затягане на коланите, предприети от азиатските страни, откакто войната блокира Ормузкия проток, през който преди се транспортираха милиони барели петрол от Персийския залив в региона.

Близо 90% от целия петрол и газ, преминаващи през пролива миналата година, са били насочени към Азия, която е най-големият регион за внос на петрол в света.

Другите азиатски страни - без костюми и без коли

На други места в Азия властите прибягнаха до различни мерки за строги икономии.

В Тайланд например правителството призовава хората да сменят костюмите с тениски, за да намалят нуждата от използването на климатик. В Мианмар личните превозни средства на гражданите могат да се движат само през ден, в зависимост от регистрационния си номер.

Бангладеш въведе планирани прекъсвания на електрозахранването в цялата страна, за да пести енергия.

Във Филипините някои правителствени служби са задължили служителите си да работят от вкъщи поне един ден в седмицата, докато президентът Фердинанд Маркос-младши забрани несъществените пътувания в публичния сектор. Маркос обяви и държавна помощ за шофьори на триколки, фермери и рибари, за да им помогне да се справят с покачващите се цени на петрола.

Виетнам силно насърчава гражданите си да си стоят повече вкъщи, за да пестят гориво. Правителството също така призова хората да "карат велосипеди, да пътуват заедно, да използват обществен транспорт и да ограничат използването на лични превозни средства, когато не е необходимо".