Мечка копае дупки под електропастир, за да похапне мед

Естествените обитатели на гори и планини - мечките са животни с висок интелект, особено когато става въпрос за лакомства. Такъв е случаят с няколко мечки, които са прокопали дупки под електропастира, за да достигнат то пчелини. Животните са унищожили десетки кошери в казанлъшкото село Ясеново. Местни стопани, които сигнализират за сериозни щети. Само преди месец подобен случай беше регистриран и в град Шипка, където мечета също разрушиха кошери. Хората се оплакват, сигнализират до институциите, но към момента нямат отговор и са принудени сами да се справят със ситуацията, предаде БНТ.

Не е само една

"Проблемът е от средата на август месец. Имам пчелин, който е на, може би, 500 метра в права линия оттук, който е тотално разбит. Тогава започна проблемът. Вече трета седмица мечката слиза тук на този пчелин и тя не е само една. Поне това, което се вижда на камерите, са няколко мечки. Имаме електропастир, пускаме радио вечер, имаме соларни лампи, които светят. Мечката не се притеснява от нищо", обясни Начо Иванов, един от засегнатите стопани. Хищникът преодолява като копае дупки под него.

Хвърлят пиратки

"Всяка вечер сме тук или аз, или баща ми вървим, хвърляме пиратки. Викаме, по някакъв начин се стремим да си опазим имуществото, защото това де факто е бизнес, който ни храни. Ни оттук получаваме нашите доходи, така че за нас това нещо е голям проблем. Другият проблем е, че мечката слиза много рано, а и тук е много близо до селото. Отгоре е вилната зона на селото. Тук ходят хора разхождайки се с кучета, с електрически колелета. И не дай си боже да се срещнат с това животно, ще стане нещо страшно".

Според хората в района има няколко мечки. Сигнализирали са всички възможни институции, включително Регионалната инспекция по опазване на околната среда, горското стопанство и Министерството на земеделието.

