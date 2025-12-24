Най-важните новини за деня: 24 декември 2025 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 24 декември 2025 г.

Бъдни вечер - семейният празник, традициите и миговете на уют заедно с близките

На 24 декември отбелязваме един от най-светлите християнски празници - Бъдни вечер. Той се чества семейно от всички християни. Цялата фамилия се събира в очакване на раждането на Божия син - Исус Христос. На Бъдни вечер е началото на празненството, възславящо Христовото рождение. На този ден християните се подготвят духовно – чрез пост, изповед и молитва, за да приемат Светото Причастие и така да посрещнат Христовото Рождество.

Зеленски за първи път показа 20-точковия мирен план с посредник САЩ и даде детайли за Донбас и АЕЦ "Запорожие" (ОБЗОР - ВИДЕО)

Украинският президент Володимир Зеленски разкри пред медиите 20-точковия мирен план, разработен съвместно със САЩ. Той подчерта, че това е основен документ за прекратяване на войната, подпалена от руския диктатор Владимир Путин през февруари 2022 г. Според него Русия трябва да отговори на плана още на 24 декември по време на среща с американската страна. Зеленски също така отбеляза, че Украйна е готова да се срещне със САЩ на лидерско ниво, за да обсъди чувствителни въпроси, по-специално териториалните.

Кабинетът предложи извънредни доставки на мазут за Северна Македония

По разпореждане на премиера в оставка Росен Желязков министърът на енергетиката в оставка Жечо Станков извърши проверка на наличностите от мазут в България. Проверката установи, че на територията на страната има достатъчни количества мазут за нуждите на страната ни.

Искате соларни панели, нова дограма и изолация? Държавата плаща

Новата програма ще помага на домакинствата да намалят разходите си за електричество и отопление. Национален фонд за декарбонизация ще финансира санирането и изграждането на соларни инсталации на еднофамилни къщи.

България плаща едни от най-големите премии за олимпийски медали в света - обратно на логиката на развитите държави

България е сред държавите, които изплащат едни от най-големите парични награди на спортисти за спечелени медали от олимпийски игри. Това показва справка на Actualno.com, според която страната ни се нарежда в топ 30 в световен мащаб по размер на държавни премии за олимпийски медали. България задминава много от развитите държави от Западна Европа, където премиите са в по-малки размери или въобще отсъстват. Защо обаче логиката у нас е обратна на тази в развитите държави?

Големите българи, които загубихме през 2025 г.

Отиващата си 2025 г. съвсем естествено ни подканва да погледнем назад и да направим равносметка на всичко, което се е случило в последните 12 месеца. И макар винаги да е по-добре да търсим положителното и успехите, редно е да отдадем почит и на онези големи българи от различни сфери, които загубихме именно през последната година. Да, животът е такъв и неминуемо приключва със смъртта, но някои хора остават в спомените ни, дори и след като вече не са между нас. Кой с делата си, кой с промяната, която е предизвикал в живота ни, кой дори със скандалите около себе си.

Световните звезди, които си отидоха през 2025 г.

Традиционните равносметки в края на всяка година неминуемо включват и почит към звездите, които си отидоха през последните 12 месеца. Загубата им искрено ни шокира и много ни натъжи, защото светът губи изключителни таланти, които са оформили облика на съвременния свят, а по стъпките им вървят хиляди техни последователи. Но не ни остава нищо друго, освен отново да се поклоним пред таланта им.