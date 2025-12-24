Зеленски за първи път показа 20-точковия мирен план с посредник САЩ и даде детайли за Донбас и АЕЦ "Запорожие" (ОБЗОР - ВИДЕО)

Украинският президент Володимир Зеленски разкри пред медиите 20-точковия мирен план, разработен съвместно със САЩ. Той подчерта, че това е основен документ за прекратяване на войната, подпалена от руския диктатор Владимир Путин през февруари 2022 г. Според него Русия трябва да отговори на плана още на 24 декември по време на среща с американската страна. Зеленски също така отбеляза, че Украйна е готова да се срещне със САЩ на лидерско ниво, за да обсъди чувствителни въпроси, по-специално териториалните.

Понастоящем мирният план, разработен от САЩ и Украйна, изглежда по следния начин - според Зеленски:

Точка 1

Суверенитетът на Украйна ще бъде потвърден. „Потвърждаваме, че Украйна е суверенна държава, и всички подписали споразумението потвърждават това с подписите си“, отбеляза Зеленски.

Още: 4-годишно дете загина при руска атака: Путин не може да приеме да спре да убива

Точка 2

„Този документ представлява пълно и безусловно споразумение за ненападение между Русия и Украйна. Отбелязва се, че за да се поддържа дългосрочен мир, ще бъде създаден механизъм за наблюдение, който да следи линията на контакт с помощта на безпилотни космически кораби, да предоставя ранни уведомления за нарушения и да разрешава конфликти. Технически групи ще координират всички подробности“, заяви президентът на Украйна.

Точка 3

Украйна ще получи „солидни“ гаранции за сигурност.

Точка 4

Броят на украинските въоръжени сили ще остане 800 хиляди в мирно време. В първоначалния план на американския пратеник Стив Уиткоф, писан под явната диктовка на Кремъл, се говореше за 600-650 хиляди войници.

Точка 5

Съединените щати, НАТО и европейските държави, подписали договора, ще предоставят на Украйна гаранции за сигурност, които ще отразяват член 5 на Североатлантическия договор. Според Зеленски тази клауза има следните компоненти:

Ако Русия нападне Украйна, освен координирана военна реакция, ще бъдат възстановени всички глобални санкции срещу Русия;

Ако Украйна нападне Русия или открие огън по руска територия без провокация, гаранциите за сигурност ще бъдат считани за невалидни. Ако Русия открие огън по Украйна, гаранциите за сигурност ще влязат в сила;

Двустранните гаранции за сигурност не се изключват от това споразумение.

Още: Внезапни пътувания и пропуски в сигурността: Стив Уиткоф опитва да изолира Марко Рубио от преговорите за Украйна?

Снимка: Facebook, Володимир Зеленски

Точка 6

Русия ще закрепи своята политика на ненападение спрямо Европа и Украйна във всички необходими закони, всички необходими документи, включително ратификация с преобладаващо мнозинство от гласовете в Държавната дума (руския парламент).

Точка 7

Украйна ще стане член на Европейския съюз в конкретен, определен момент, а също така ще получи краткосрочен привилегирован достъп до европейския пазар. Според Зеленски настоящата дискусия е двустранна между САЩ и Украйна, без европейско потвърждение. В същото време президентът подчерта, че Украйна иска конкретна дата за присъединяване към ЕС, тъй като това е една от гаранциите за сигурността на Киев.

Точка 8

Тази клауза се отнася до солиден пакет за глобално развитие на Украйна, който ще бъде определен в отделно споразумение за инвестиции и бъдещ просперитет и ще обхваща широк спектър от икономически области. Украйна и Съединените щати са разработили документ за възстановяване и икономическо развитие – „Пътна карта за просперитет в Украйна“, който включва всички ключови елементи на споразумение за инвестиции и бъдещото възстановяване на страната.

Още: Финландия активно се готви за война с Русия (ВИДЕО)

„Това е дългосрочен икономически документ, визия за 2040 г., разработен съвместно със Съединените щати. Всъщност много точки от Плана за устойчивост на Украйна са включени в тази пътна карта... В момента ние ефективно разработваме ясно разбиране за потенциала за участие на партньорите – както Съединените щати, така и Европа и други партньори. Конкретно с Америка това се формализира в специален икономически документ“, заяви украинският президент.

САЩ и американските компании ще си сътрудничат с Украйна и ще инвестират съвместно във възстановяването, развитието, модернизирането и експлоатацията на газовата инфраструктура на Украйна. Предвиждат се и съвместни усилия за възстановяване на териториите, пострадали от войната, с цел реконструкция и модернизация на градове и жилищни райони. Сред другите въпроси, включени в документа, Зеленски посочи развитие на инфраструктурата, добив на полезни изкопаеми и природни ресурси, както и разработване на специален пакет за финансиране от Световната банка за ускоряване на тези усилия.

Точка 9

Според президента на Украйна тя се отнася до създаването на фондове за възстановяването на страната. Той отбеляза, че в момента Украйна се стреми да привлече 800 милиарда долара чрез капитал, безвъзмездни средства, дълг и вноски от частния сектор, за да се помогне на страната да реализира пълния си потенциал.

Точка 10

След сключването на това споразумение Украйна ще ускори процеса на сключване на споразумение за свободна търговия със Съединените щати.

Точка 11

Украйна потвърждава, че ще остане неядрена държава в съответствие с Договора за неразпространение на ядрени оръжия.

Още: Украинските ВВС: Русия стреля с 3 ракети "Кинжал", нито една не улучи

Точка 12

Атомната електроцентрала в Запорожие ще бъде управлявана съвместно от три държави: Украйна, САЩ и Русия. Според Зеленски това е предложение на САЩ. Украйна обаче предлага АЕЦ „Запорожие“ - най-голямата атомна електроцентрала в Европа - да бъде експлоатирана от съвместно предприятие, в което САЩ и Украйна да имат равни дялове от 50%. Според позицията на Киев 50% от произведената електроенергия ще бъде разпределена за Украйна, а САЩ ще определят самостоятелно разпределението на останалата част.

В същото време, според украинския президент, САЩ предлагат капацитетът на АЕЦ „Запорожие“ да бъде разпределен между Киев, Москва и Вашингтон в съотношение 33% за всяка страна.

Още: Предупреждение: Защитният саркофаг на Чернобилската АЕЦ може и да не издържи още един удар

Точка 13

Двете страни се ангажират да реализират образователни програми в училищата и в цялото общество, които насърчават разбирането и толерантността към различните култури и премахват расизма и предразсъдъците. Украйна ще приложи правилата на ЕС за религиозна толерантност и защита на езиците на малцинствата.

Точка 14

Според Зеленски тази точка засяга въпроса за територията и е най-сложното в целия план. По думите му - линията на разполагане на войските в регионите Донецк, Луганск, Запорожие и Херсон към датата на сключване на това споразумение е де факто признатата линия на контакт. Той отбеляза, че трябва да бъде свикана работна група, която да разгледа този въпрос и да определи необходимите сили за прекратяване на сраженията, както и да определи параметрите на потенциални бъдещи специални икономически зони.

Снимка: Getty Images

„Намираме се в ситуация, в която руснаците искат да напуснем Донецка област, а американците се опитват да намерят начин да го направят „не на изхода“ – защото ние сме против изход. Те искат да намерят демилитаризирана зона или свободна икономическа зона, тоест формат, който да задоволи и двете страни", отбеляза Зеленски.

Още: Ще се успокои ли Европа, след като войната в Украйна приключи?

Той обясни, че ако първият вариант на плана, който предвижда прекратяване на войната отвъд линията на контакт, се провали, има две други възможности. Първата е продължаване на военните действия. Втората изисква Русия да изтегли войските си от регионите Днепропетровск, Николаев, Суми и Харков, за да влезе в сила споразумението. Въпреки това „свободна икономическа зона“ би могла да бъде създадена в регионите Донецк и Луганск, както и в Енергодар - там се намира АЕЦ "Запорожие".

Зеленски би искал въпросът за териториите и свободните икономически зони да бъде решен на ниво ръководство. Владимир Путин продължава да не отстъпва от максималистичните си искания и иска цял Донбас, който междувременно е опустошаван от руската армия - вижте как изглежда вече Торецк:

Toretsk, another city of Donbas that Russians are turning into ruins. pic.twitter.com/y6ydH5UhC9 — WarTranslated (@wartranslated) December 23, 2025

Точка 15

След като се споразумеят за бъдещите териториални договорености, както Руската федерация, така и Украйна се задължават да не променят тези споразумения със сила.

Още: Ако Путин пак каже "не", време е за "Томахоук": И Орбан се сети, че падне ли Украйна, Унгария ще загази (ОБЗОР - ВИДЕО)

Точка 16

Русия няма да възпрепятства използването на река Днепър и Черно море от Украйна за търговски цели. Ще бъде сключено отделно морско споразумение и споразумение за достъп, което ще обхваща свободата на корабоплаването и транспорта. Като част от това споразумение, Кинбурнската коса в Николаевска област ще бъде демилитаризирана.

Точка 17

Ще бъде създаден хуманитарен комитет, който да се занимава с нерешените въпроси. По-конкретно, той ще работи за осигуряване на връщането на всички останали военнопленници, включително тези, осъдени от руската система от 2014 г. насам, на принципа „всички за всички“. Целта е също връщането на цивилни задържани и заложници, включително деца и политически затворници. Освен това ще бъдат предприети мерки за справяне с проблемите и страданията на жертвите на войната.

Точка 18

Украйна трябва да проведе избори възможно най-скоро след подписването на споразумението. Според Зеленски това се отнася конкретно за президентските избори: На украинците не им се ходи на избори по време на война, рейтингът на Зеленски е бетон (ГРАФИКИ).

Точка 19

Това споразумение ще бъде правно обвързващо. Неговото изпълнение ще бъде наблюдавано и гарантирано от Съвет за мир, председателстван от президента на САЩ Доналд Тръмп. Украйна, Европа, НАТО, Русия и Съединените щати ще бъдат част от този механизъм. Нарушенията ще бъдат подложени на санкции.

Точка 20

След като всички страни се съгласят с това споразумение, незабавно ще влезе в сила пълно прекратяване на огъня.

Според Зеленски Украйна трябва да представи това споразумение за ратификация. Тази процедура може да бъде извършена чрез парламента и/или чрез национален референдум. Споразумението ще влезе в сила, след като и двете страни изпълнят своите задължения, при условие че сделката изисква тези задължения да бъдат изпълнени предварително, обобщава плана УНИАН.

Все още няма официална позиция от Русия, но съветникът на Путин по външната политика Юрий Ушаков по-рано каза, че вероятно някои от точките в преработения план на САЩ след срещите с украинска делегация няма да се харесат на Кремъл. С тези си думи той демонстрира нежеланието на Москва да отстъпи от максималистичните си цели и нежеланието да има истински мир в Украйна. "Той (бел. ред. - Кирил Дмитриев, ръководителят на Руския фонд за преки инвестиции) в момента е на бизнес пътуване в Маями. Надявам се да се върне със сигнали, които американците са получили от европейците и украинците. Ще дискутираме всичко. Ще видим какво може да бъде прието и какво абсолютно не може да бъде прието. Мисля, че повечето от предложенията няма да ни устройват, разбира се. Ще се придържаме към това, за което постигнахме съгласие в Анкъридж (Аляска), както и на други срещи с американските представители", каза Ушаков.

Още: Заемът за Украйна не е подарък, има много неизвестни: Анализатори разясняват

"Усещаме, че Америка иска да постигне окончателно споразумение - и от наша страна има пълно сътрудничество. Украйна никога не е била и никога няма да бъде пречка за мира. Работим активно и правим всичко необходимо, за да гарантираме, че документите ще бъдат реализирани и че са реалистични. Ключовото е, че Русия не трябва да саботира тази дипломация и трябва да вземе 100% насериозно прекратяването на войната. Ако не го направи, тогава трябва да последва допълнителен натиск върху Русия. Светът разполага с всички необходими инструменти, за да направи този натиск ефективен и да гарантира постигането на мир", обяви Володимир Зеленски във вечерното си видеообръщение.

We sense that America wants to reach a final agreement and from our side there is full cooperation. Ukraine has never been, and will never be, an obstacle to peace. pic.twitter.com/CTBPByxIcB — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 23, 2025

Войната в Украйна: развитие на бойните действия

Рязък спад в интензивността на сухопътните военни действия в Украйна на дневна база отчита украинският генщаб - четвърти ден поред има намаляване на военната активност, но тя вече не се изразява в над 200 бойни сблъсъка за денонощие. На 23 декември са станали 126 бойни сблъсъка, което е със 79 по-малко спрямо 22 декември (тогава 205). Руснаците през последното денонощие са хвърлили 160 управляеми авиационни бомби (КАБ), като това е със 119 повече на дневна база. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 4341 изстреляни снаряда, като това е с около 480 повече за денонощие. Руската армия е използвала 7601 FPV дрона, което е с над 3000 повече спрямо предходното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Two Russian BM-21 "Grad" multiple launch rocket systems were destroyed in a single strike.



Wait for the boom. pic.twitter.com/DPfzUtRUhy — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 23, 2025

В Покровското направление за последните 24 часа са спрени 34 руски щурма, твърди украинската армия. В спомагателното от юг Олександриевско направление е имало 8 атаки на армията на Путин. При Гуляйполе в Запорожка област са били отбити 17 руски нападения, а в посока Константиновка е имало 16 сражения. Това са единствените сектори от фронта с двуцифрен брой сблъсъци, твърди украинският генщаб.

Още: Русия с пореден ясен сигнал, че скоро няма да приеме мир в Украйна (ОБЗОР - ВИДЕО)

Ukraine’s Air Force showed the upgraded Buk air defense system in action under the FrankenSAM program, combining non-standard parts into new, effective SAM systems. This version alongside Mirage 2000-5F and F-16's fighter jets helped repel Russia’s massive missile and drone… https://t.co/WJEEhsBl1b pic.twitter.com/LtWEhU4oF8 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 23, 2025

(КАРТА) Украинските въоръжени сили са се оттеглили от Северск в Донецка област, потвърди Генералният щаб на ВСУ. Миналата седмица руският диктатор Владимир Путин се похвали по време на т.нар. "Пряка линия", че градът бил изцяло под руски контрол. „В района на Северск продължават тежки сражения. Руските окупатори имат значително предимство по отношение на човешки ресурси и оборудване. И въпреки значителните загуби продължават активните си настъпателни операции. За да запазят живота на нашите войници и бойната способност на нашите части, украинските защитници се оттеглиха от града. По време на битката за Северск украинските отбранителни сили изтощиха врага. Всеки метър от града беше превзет с висока цена", се посочва в изявлението на украинския генщаб. Отбелязва се, че градът е под огневи контрол на украинските войски.

Пилоти от 81-ва въздушно-мобилна бригада на Украйна унищожиха руска бронирана машина, превозваща пехота, близо до Серебрянка. Руснаците се опитали да пробият зоната с помощта на тежки бронирани превозни средства по пътя към Северск, но били засечени и унищожени, както се вижда във видеото:

Pilots from Ukraine’s 81st Airmobile Brigade destroyed a Russian IFV carrying infantry near Serebryanka. They tried to break through a kill zone using heavy armored vehicles en route to Siversk, but were detected and eliminated. pic.twitter.com/l6LOkYIe5Z — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 23, 2025

На 22 декември руските сили проведоха механизирана атака с намален като численост батальон в посока Добропиля - северно от Покровск, и механизирана атака с намален взвод в посока Константиновка, които се провалиха и станаха обект на засилени критики от руските военни блогъри.

Още: Зеленски с подробности за последните мирни преговори, предупреди за мащабна руска атака навръх Коледа (ВИДЕО)

Първи азовски армейски корпус на Украйна съобщи, че руските морски пехотни сили са провели серия от механизирани нападения, движейки се по различни маршрути в посока Добропиля сутринта на 22 декември. Командирът на украинските безпилотни системи майор Роберт Бровди ("Мадяр") съобщи, че части от 40-а отделна морска пехотна бригада и 155-а морска пехотна бригада (наскоро преобразувана в 55-а морска пехотна дивизия) на руския Тихоокеански флот са провели атаките с общо 24 бронирани превозни средства и десетки мотоциклети и ATV-та. Украинската национална гвардия съобщи, че руските сили са се придвижили в четири бронирани колони по време на атаката.

Първи азовски армейски корпус твърди, че украинските сили са унищожили шест танка, девет бойни машини на пехотата, пет бронирани транспортни средства и едно бронирано ремонтно-спасително превозно средство. Добави, че руските сили са използвали ATV в последната фаза на атаката и че украинските сили са унищожили 10 от 11 ATV-та. И отбеляза, че украинските сили са използвали комбинация от ударни дронове, артилерия, ракетни системи, леко стрелково оръжие и сухопътни мини, за да отблъснат атаките. Геолокализираните кадри от нападенията показват унищожени руски превозни средства близо до Разин и Федоровка - и двете югоизточно от Добропиля и североизточно от Покровск.

🔴48.374456, 37.309091 destr Tank

🟠48.384771, 37.299315 destr AFV

🔵48.384800, 37.298757 aband AFV

🟢48.382307, 37.299079 destr AFV

🟡48.382570, 37.306300 destr AFV

🟣48.382698, 37.306064 destr AFV

🟢48.383126, 37.306043 destr AFV@UAControlMap @GeoConfirmed https://t.co/RmEFyabrlK pic.twitter.com/zSf8DQkxc7 — imi (m) (@moklasen) December 22, 2025

Още: “Политико”: Докато САЩ се отдръпват, Европа чака Франция да поеме водеща роля в отбраната

Руският военен блогър и пропагандист Владимир Романов остро критикува командира Сухраб Ахмедов след катастрофалното нападение край Добропиля, наричайки го повторение на предишните му провали в Павловка и Угледар. Романов отбеляза, че Ахмедов, който сега разполага с по-голяма власт, е изпратил колона от 30 превозни средства на морската пехота в смъртоносна капан, което е довело до тежки загуби без никакви ползи. „Ахмедов знае само как да се движи в колони, а морските пехотинци платиха цената“, добави той в Telegram канала си.

Две украински бригади, действащи в посока Константиновка, междувременно съобщиха, че на 22 декември руските сили са провели механизирана атака с намален взвод от посоките Торецк (югоизточно от Константиновка), Щербиновка (южно от Константиновка) и Иванопиля (северно от Щербиновка). Една от украинските бригади съобщи, че украинските сили са унищожили двата танка и трите ATV-та, участвали в нападението. Геолокализирани кадри от атаката показват, че руските сили са напреднали югоизточно от Константиновка и вероятно са превзели Олександро-Шултино, което е източно от града. Това, изглежда, е станало на по-ранна дата.

🧵7/x@GeoConfirmed @UAControlMap

28th Mechanized Brigade observes a Russian shelled in Kostyantynivka and hits him with a Fibre Optic FPV drone

1:18-1:28📌48.499592, 37.754720



🧵4/x 0:54 is also Fibre Optic, I missed that pic.twitter.com/okTCmQy6B9 — Audax (@AudaxonX) December 23, 2025

Около 100 руски войници са навлязли в село Храбовско в североизточната украинска област Суми, обяви говорителят на Обединените сили Виктор Трехубов. Руските сили се опитват да се укрепят в южната част на селото, докато украинските части водят продължителни сражения, за да ги изтласкат.

Around 100 Russian troops have entered the village of Hrabovske in Sumy region, according to Joint Forces Group spokesperson Viktor Tregubov. Russian forces are trying to entrench in the southern part of the village, while Ukrainian units are engaged in ongoing battles to push… pic.twitter.com/2QcHMOXqwG — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 23, 2025

Що се отнася до Покровското направление, украинците са напреднали източно от Родинско, което е северно от Покровск, като движенията им са потвърдени с геолокализирани кадри.

Russian drone obseveres 3 Ukrainian soldiers at a destroyed building at eastern Rodynske mine, before striking a small building deeper within the complex@GeoConfirmed @UAControlMap



48.361807, 37.239939

48.363672, 37.241104 (2:25)

src: https://t.co/mwoFHp2PGO pic.twitter.com/BMx9mI0h4o — Bielitz (@Bielitzling) December 23, 2025

Руснаците също имат напредък в направлението - южно от Затишок, т.е. североизточно от Покровск.

addendum to the addendum, there are actually three destroyed BTR:

6:58-7:20

🟠48.376563, 37.260132 destr BTR,

which crashes right into the rear of the burning 🔴destroyed BTR@UAControlMap @GeoConfirmed https://t.co/3kgY3bINQf pic.twitter.com/zq9qMPn3WW — imi (m) (@moklasen) December 22, 2025

Още: Тръмп: Преговорите за мир в Украйна вървят добре (ВИДЕО)

Украинците са напреднали и по северния фланг на Купянск - южно от селището Западно.

Russian forces shelled Ukrainian positions in the industrial area south of Zapadne, Kharkiv oblast.

📌: 49.802073, 37.618187@UAControlMap @GeoConfirmed pic.twitter.com/ybVbAkvGMH — Road to Mars (@RoadtoMars9) December 23, 2025

Руските постижения вероятно ще продължат да бъдат ограничени до бавен темп, а внезапен пробив на оперативно ниво от страна на Русия остава малко вероятен, прави оценка американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW).

Война на дронове

През изминалата нощ руската противовъздушна отбрана е свалила 172 украински дрона над страната, съобщи Министерството на отбраната в Москва: 110 над региона на Брянск, 20 над региона на Белгород, 14 над региона на Калуга, 12 над региона на Тула, 6 над Орловска област, 4 над региона на Москва, включително два, летящи към столицата, 3 над региона на Липецк, по 1 над Волгоградска област, Курска област и Смоленска област. Имало е нападение срещу завода за синтетичен каучук „Ефремов“ ОАО в град Ефремов, Тулска област. Местни жители споделиха, че обектът е в пламъци.

Губернаторът на областта потвърди атаката и последвалия пожар, но не назова къде точно, като написа само, че е пламнал огън в „едно от предприятията“. "При отблъскването на въздушен удар отломки от безпилотен летателен апарат повредиха фасадата и прозорците на частен дом в района на Тула. Пожар избухна и в помещенията на едно предприятие в Тулска област. Пожарът вече е овладян. Няма пострадали“, написа той.

Още: Рюте: Путин не се плаши от тежки загуби. Германия: Примирие няма да значи край на заплахата

Руският опозиционен Telegram канал ASTRA потвърди чрез геолокализирани кадри пожара в завода и отчете, че той е бил атакуван с дронове. Един от клиповете на местни жители е заснет от улица „Химиков“, на около 1,5 километра от завода. Самият обект се намира на улица „Строители“ № 2. Според анализа на ASTRA пожарът е възникнал в близост до съоъръжението. Заводът за синтетичен каучук „Ефремов“ ОАО води началото си от 1933 г. като един от първите производители на синтетичен бутадиенов каучук в СССР. Понастоящем компанията е единственият производител на полиизобутилен с високо и ниско молекулно тегло, който притежава уникални свойства и се използва в различни индустрии, гласи информация на уебсайта „Заводи на Руската федерация“. Синтетичният каучук и полиизобутиленът са материали, използвани в многобройни продукти в областта на отбраната, т.е. заводът има значение за военната машина на диктатора Владимир Путин.

През нощта Русия е атакувала Украйна със 116 безпилотни летателни апарата, съобщиха от ВВС на страната. Според предварителни данни, към 8:30 ч. сутринта, силите за противовъздушна отбрана са свалили или неутрализирали 60 дрона от типа „Шахед“, „Гербер“ и други видове в северната, южната и източната част на страната. Регистрирани са 48 удара с дронове, които са засегнали 19 места, се казва в изявлението.

Имаше руска нощна атака срещу Чернигов. Според Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна няма жертви. Ударите предизвикали пожар, който е бил бързо потушен от спасителите. В друга част на града дрон е ударил жилищен блок. Няма жертви или ранени, но двама души са получили остра стресова реакция, се казва в изявлението.

Руските въоръжени сили атакуваха и Запорожие, като повредиха жилищна сграда и раниха четирима души, съобщи Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна.

Още: Заради санкциите: Танкери с руски петрол чакат със седмици край бреговете на Индия и Китай