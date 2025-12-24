Световните звезди, които си отидоха през 2025 г.

Традиционните равносметки в края на всяка година неминуемо включват и почит към звездите, които си отидоха през последните 12 месеца. Загубата им искрено ни шокира и много ни натъжи, защото светът губи изключителни таланти, които са оформили облика на съвременния свят, а по стъпките им вървят хиляди техни последователи. Но не ни остава нищо друго, освен отново да се поклоним пред таланта им.

Светът на киното е все по-самотен

Снимка: Getty Images

През 2025 г. сякаш светът на киното най-осезаемо осиротя и загуби някои от най-значимите си имена. Още през януари светът бе разтърсен от новината за смъртта на големия режисьор Дейвид Линч. Линч, известен с неповторимите си филми и като създател на мистичния сериал "Туин Пийкс" (1990-2017), почина на 16 януари, четири дни преди 79-ия си рожден ден. През 2024 г. той бе диагностициран с емфизем. Линч е режисирал 10 игрални филма през дългата си кариера. Много от тях, като "Човекът слон" (1980), "Синьо кадифе" (1986), "Диво сърце" (1990), се превърнаха в класика в киното. Режисьорът придоби най-голямата си популярност след излизането на телевизионния сериал "Туин Пийкс". Линч е носител на наградата "Оскар" за цялостно творчество в киното, "Златна палма" от фестивала в Кан и "Златен лъв" от фестивала във Венеция заради приноса си към световното кино.

През февруари всички бяхме шокирани, след като стана ясно, че обожаваният актьор Джийн Хекман и съпругата му са открити мъртви в дома им. Разследването показа, че причината за смъртта им е зараза от плъхове, която е убила не само човешките обитатели на дома, но и някои от домашните им любимци. Джийн Хекман е носител на две награди "Оскар" за поддържаща роля в "Непростимо" (1993) и за главна роля във "Френска връзка" (1972). През 1989 г. получава "Сребърна мечка" на фестивала в Берлин за ролята си във филма "Мисисипи в пламъци". Носител е още на две награди БАФТА, четири награди "Златен глобус" и много други отличия.

Снимка: Getty Images

В края на месец март нашия свят напусна и друга легенда на киното - Ричард Чембърлейн. Той остава в историята на телевизионното кино и сериалите като изпълнител на някои от най-популярните романтични роли. Участва в сериалите "Шогун" и "Птиците умират сами". Определян е като "кралят на сериалите" и "разбивач на женските сърца".

Няколко дни след него почина и друг величествен актьор, а именно Вал Килмър. Актьорът завеща на почитателите си незабравими роли, като най-известните са във филмите "Батман завинаги", "Жега", "Истински романс", "Светецът", "Топ Гън". През годините той си спечели репутацията на темпераментен, перфекционист и понякога егоист. "Вярвам, че съм предизвикателен, а не взискателен, и не се извинявам за това", каза Килмър през 2003 г.

Снимка: Getty Images

Отново през април почина и кинаджията с български корени Тед Кочев, който е режисьор на филмите "Рамбо: Първа кръв", "Уикендът на Барни", "Да се събудиш в страх", "Обучението на Дуди Кравиц", "Забава с Дик и Джейн", "Северен Далас 40" и др.

В началото на юли загубихме неповторимия Майкъл Медсън. Той беше известен най-вече с ролите си във филми на Куентин Тарантино, като Вик Вега/г-н Блондин в "Глутница кучета" (1992), Бъд в "Убий Бил 1" (2003) и "Убий Бил 2" (2004), "Мърморко" Дъглас/Джо Гага в "Омразната осморка" (2015) и шериф Хакет в "Имало едно време в Холивуд" (2019). Той също така участва като Джими Ленъкс в "Телма и Луиз" (1991), Глен Грийнууд във "Волният Уили" (1993) и може би най-известния му успех е Доминик "Сони Блек" Наполитано в "Дони Браско" (1997).

Снимка: Getty Images

През септември се сбогувахме с иконата Робърт Редфорд. Актьорът участва в десетки култови филми, има и изяви като режисьор, като за филма "Обикновени хора" (Ordinary People) получава награда "Оскар". Няколко дни след него ни напусна и великата Клаудия Кардинале. Родена в Тунис, Кардинале е работила с някои от най-големите имена, сред които Лукино Висконти, Федерико Фелини, Ричард Брукс, Анри Верней и Серджо Леоне. Звездата от 60-те години очароваше публиката по целия свят с чувствения си поглед, който я превърна в муза на Лукино Висконти и Федерико Фелини.

Обожаваната по целия свят Даян Кийтън си отиде през октомври. Тя печели "Оскар" за най-добра актриса за ролята си в "Ани Хол" от 1977 г. Дългата ѝ кариера включва филми като "Клуб "Първа съпруга", многобройни сътрудничества с режисьора Нанси Майърс и поредицата "Книга за възрастни". През същия месец почина и актрисата Прунела Скейлс, изиграла култовата Сибил от сериала "Фолти Тауър".

Оглушителна тишина в света на музиката

Снимка: Getty Images

През 2025 г. загубихме и принца на мрака Ози Озбърн. Озбърн е пионер в хеви метъла с Black Sabbath, преди да постигне огромен успех и в соловата си кариера. Той е известен с хитовете си, сред които "Iron Man", "Paranoid", "War Pigs", "Crazy Train" и "Changes", както с групата, така и като солова звезда.

Носителят на четири награди "Грами" D'Angelo също почина през изминалата година. Той изгрява на сцената през 1995 г. с дебютния си албум "Brown Sugar", който съчетава класически R&B мелодии със звуците на хип-хопа и достига в Топ 10 с песента "Lady". Следващият му албум, класиката от 2000 г. "Voodoo", затвърждава статута му на един от бащите на олекотените, сърдечни звуци на нео-соул музиката. Той е едновременно влиятелен и неуловим, като не издава продължение на "Voodoo" чак до края на 2014 г., когато излиза третият му и последен албум "Black Messiah".

В последните дни на 2025 г. си отиде и Крис Риа. Певецът и композитор, създал редица хитове, сред които и емблематичната коледна песен "Driving Home for Christmas", почина на 74 години. В кариерата си той издава 25 солови албума, два от които оглавяват британската албумна класация. Отличителният му дрезгав глас и характерното слайд китарно звучене оставят траен отпечатък в песни като "Road to Hell", "Auberge", "On the Beach" и "Driving Home for Christmas".

"Последно сбогом" и в спорта

Снимка: Getty Images

Много големи световни спортисти също напуснаха нашия свят през 2025 г. Безспорно най-разтърсващата загуба през последните 12 месеца бе на младия футболист на Ливърпул Диого Жота, който загина заедно с брат си в автомобилна катастрофа през юли. Жота се присъедини към Ливърпул през 2020 г. от Уулвърхямптън за 44,7 милиона евро. Оттогава той записа 182 участия за "червените", отбелязвайки 65 гола и давайки 26 асистенции. През това време той спечели три трофея с "червените": титла от Висшата лига (2024/25), ФА Къп (2021/22) и Купата на Лигата (2021/22). Националът на Португалия има 49 мача с националната фланелка, като отбеляза 14 гола.

Легендарният боксьор Джордж Форман си отиде през март. Известен като един от най-мощните боксьори в историята, Форман печели олимпийско злато едва в 25-ия си аматьорски мач, унищожава един от най-великите боксьори на всички времена - Джо Фрейзър, и запазва два пъти титлата в тежка категория преди легендарния си мач с Мохамед Али през 1974 г. в Киншаса, Заир - сега известна като Демократична република Конго.

Снимка: Getty Images

Напусна ни и изумителният Лени Уилкинс. Един от най-добрите плеймейкъри на своето време, Уилкинс става първият играещ треньор в НБА, а след това се превръща и в един от най-добрите наставници. Той ръководи от скамейката 2487 мача, което е ненадминато постижение и до днес. Приет е в "Залата на славата" като играч, като треньор и за участието си в олимпийския отбор на САЩ през 1992 година, в който е помощник на Чък Дейли.

Кеч звездата Хълк Хоган си отиде през юли. Той започва кариерата си на кечист през 1977 г. Шесткратен шампион е на WWF, като е приет два пъти в "Залата на славата на кеча" - веднъж за индивидуалните му заслуги, и веднъж като член на NWO. Хоган е шесткратен първенец и на WCW. Той е един от главните "виновници" за бума на кеча в края на 80-те и началото на 90-те години на XX век, а също така направи кариера в телевизията и киното.

Вдъхновителите

Снимка: Getty Images

На 21 април 2025 г. почина Папа Франциск. Светското му име е Хорхе Марио Берголио. Той бе 266-ият папа на Римокатолическата църква от 13 март 2013 г. Франциск бе първият папа от Новия свят, първият папа йезуит и първият папа от 1200 години с неевропейски корени след сириеца Григорий III, управлявал между 731 и 741 г.

Друг вдъхновител, когото изгубихме изненадващо през 2025 г., е Феликс Баумгартнер, който загина при катастрофа с парапланер в Италия. Баумгартнер стана особено известен през 2012 г. със скока от стратосферата, при който постави три световни рекорда. Баумгартнер срази света, след като скочи от ръба на Космоса, въоръжен само със специален костюм, парашут и стоманени нерви. Той падаше свободно към Земята в продължение на повече от четири минути, като през това време достигна главозамайваща скорост от 843,6 км/ч и преодоля звуковата бариера, преди да отвори парашута си и да се спусне безопасно, за да се приземи в Ню Мексико.

Снимка: Getty Images

На 91-годишна възраст нашия свят напусна и природозащитничката Джейн Гудол. Тя се считаше за най-големия авторитет в изучаването на шимпанзетата. Нейните проучвания промениха завинаги разбирането за връзката между хората и приматите, а самата тя работи неуморно за опазването на природата и реализацията на десетки екологични проекти по света.