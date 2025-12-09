Проф. Рачев със скучна прогноза до Коледа

Поне в следващите 12 дни сняг не се очаква. Освен някъде много високо в планината. Влизаме и в един сух период. Температурите остават високи за този период. Минималните ще са положителни за целия Балкански полуостров. Много топло време и над цяла Европа. Отрицателни температури се очакват сряда-четвъртък другата седмица. Тази прогноза за времето направи синоптикът на bTV проф. Георги Рачев.

Много хубаво ще е времето събота и неделя. "Не се очакват никакви валежи", каза той и посъветва хората да идат в планината, да излязат да се разходят и да съберат Витамин Д.

Времето днес

В сутрешните часове на места в равнините и котловините ще е мъгливо. Минималните температури ще бъдат между 1 и 6 градуса, в София – около 2 градуса. Максималните температури ще са между 5 и 13 градуса, в София – около 9 градуса.

През следващите дни ще бъде почти тихо или със съвсем слаб западен вятър и в часовете преди обяд на много места в равнините и котловините ще има мъгла или ниска слоеста облачност. След обяд видимостта ще се подобрява, а облачността ще се разкъсва. В планините и планинските райони ще бъде предимно слънчево, във вторник и сряда с разкъсана висока облачност. Минималните температури ще бъдат между 0 и 5 градуса, а максималните - между 10 и 15 градуса.

В събота мъглите и слоестата облачност в Дунавската равнина и Горнотракийската низина ще са трайни и там дневните температури ще остават по-ниски.