Сняг за Коледа? Николай Василковски издаде каква е прогнозата

Тази седмица, до началото на астрономическата зима, се очертава сухо време, без валежи. Скучен декемврийски период. Сутрин се очакват мъгли, а следобед - повече слънце. Температурите сутрин най-често ще са между 2 и 7 градуса, следобед – от 8 до 13 градуса. От сряда нататък на места се очакват по-високи температури – на места до 15 градуса. Тази прогноза за времето направи синоптикът на Нова телевизия Николай Василковски.

По думите му ранната прогноза показва, че има вероятност около 20 декември да има сняг, но направи уточнението, че тепърва може да има промени и предстои да видим какво ще се случи.

"Последните дни на декември се очертава по-динамично време. Надявам се за празниците да имаме сняг", каза той.

Времето днес

Минималните температури ще бъдат между 2 и 7 градуса, в София – около 3 градуса. В по-голямата част от страната ще се задържи предимно облачно, но слаби превалявания ще има главно на места в планините. Максималните температури ще са между 7 и 12 градуса, в София – около 8 градуса.

В планините ще бъде предимно облачно, но само на отделни места, главно в Централна и Източна Стара планина, ще превалява слабо. След обяд над масивите в Южна България облачността ще се разкъсва и ще намалява.

По Черноморието ще преобладава облачно време, в сутрешните часове по северното крайбрежие все още със слаби превалявания. Ще духа умерен и временно силен вятър от север-северозапад.