Прогноза за времето - 10 януари 2026 г. (събота)

През следващото денонощие ще е облачно и с валежи. През нощта на много места в Западна България, а до сутринта и в Южна ще завали дъжд и сняг. Главно в Северозападна България, високите полета на Югозападна и районите около Средна Гора ще има условия за поледици. До края на утрешния ден валежите от дъжд ще обхванат цялата страна, значителни по количество ще са в крайните южни райони. През нощта ще задуха до умерен вятър от юг-югозапад, който утре към обяд ще започне да се ориентира от север-северозапад, в Източна България от север-североизток. С него ще нахлува студен въздух и дъждът ще започне да преминава в сняг. Минималните температури ще бъдат между минус 3° и 2°, в София – около минус 3°. Максималните температури ще бъдат между 3° и 8°, в София – около 3°.

Атмосферното налягане ще се понижава и ще бъде значително по-ниско от средното за месеца, сочи прогнозата за времето на НИМХ.

Сняг в планините

В планините ще е облачно и с валежи от сняг, значителни в масивите от Югозападна България. Ще духа силен и бурен вятър от запад-югозапад, след обяд ще се ориентира от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 1°, на 2000 метра - около минус 3°.

Дъжд по морето

По Черноморието ще е облачно с валежи от дъжд. Ще духа умерен, временно силен югозападен вятър, който до вечерта ще отслабне и ще се ориентира от север-североизток. Максималните температури ще бъдат 8°-12°. Температурата на морската вода е 9°-11°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Източник: НИМХ