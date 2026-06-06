Прогноза за времето - 7 юни 2026 г. (неделя)

През нощта в северната половина от страната валежите с гръмотевици на повечето места временно ще отслабват и спират, а над Южна България и облачността ще се разкъса и намалее. Сутринта в Лудогорието и котловините видимостта ще е намалена. В неделя ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни и временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. По интензивни ще са явленията в Централна България, североизточните и планинските райони. Има условия и за градушки. Ще духа до умерен север-северозападен вятър.

Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, по Черноморието - между 21 и 23 градуса, за София - около 26 градуса.

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Атмосферното налягане още малко ще се повиши и ще е по-високо от средното за месеца.

В планините и по морето

Преди обяд главно над Стара планина, а около и след обяд над масивите от почти цялата страна ще се развива купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. По-интензивни ще са явленията в централните и източните дялове на Стара планина и Рило-Родопската област. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 22 градуса, на 2000 метра - около 14 градуса.

По Черноморието ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни и временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Има условия и за градушки. Почти без валежи ще е в крайните южни части от крайбрежието. Ще духа слаб юг-югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 21 - 23 градуса. Температурата на морската вода е 20-21 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2 бала.

Слънцето в София изгрява в 5 ч. и 49 мин. и залязва в 21 ч. и 2 мин. Продължителност на деня: 15 ч. и 13 мин. Луната в София изгрява в 1 ч. и 16 мин. и залязва в 12 ч. и 11 мин. Фаза на Луната: един ден преди последна четвърт.

Източник: meteo.bg