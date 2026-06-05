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"По-вероятно е да ви удари мълния, отколкото да спечелите от тотото": Симеон Матев с прогноза за времето

05 юни 2026, 7:50 часа 671 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
"По-вероятно е да ви удари мълния, отколкото да спечелите от тотото": Симеон Матев с прогноза за времето

Първопричинителят за тези наводнения е дъжда, но има и голямо количество боклуци по деретата на реките, които препречват пътя на водата. Между 30 и 60 литра на квадратен метър са паднали вчера в пострадалите райони и това е станало за много кратко време. Предупрежденията се изготвят на база на данните от предишния ден, но времето се променя. Това каза климатологът Симеон Матев в ефира на bTV.

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Относно инцидента със загинал мъж, ударен от мълния в района на Кресна, Матев каза, че шансът да спечелите от тотото е 1 към 14 милиона, а да ви удари мълния – 1 към 6 милиона. „Така че това не е никак невероятно“, заяви той.

До края на седмицата времето ще е нестабилно и на много места ще прегърми и превали. Днес тези явления ще са по-малко.

През новата седмица времето ще се стабилизира и ще настъпи лятото.

Времето днес

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В петък преди обяд ще има повече слънчеви часове, но около и след обяд купестата и купесто-дъждовната облачност ще се увеличи и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, в София – около 26 грдуса.

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Валежи Мълния прогноза за времето Симеон Матев
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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