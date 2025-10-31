Внимание, шофьори! Промени в движението по АМ “Струма“

През следващата седмица за изграждане на станция на мобилен оператор се променя организацията на движение в тунел “Кочериново“ на АМ “Струма“. От 8 ч. на 5 ноември до 18 ч. на 6 ноември ще бъде ограничено преминаването в тръбата за София. Трафикът ще преминава двупосочно в тръбата за Благоевград. Необходимо е шофьорите да се движат с повишено внимание, като спазват пътната сигнализация и ограничението на скоростта от 50 км/ч.

От утре - 1 ноември, до 7 ноември (петък) за изпълнението на дейности, свързани с подобряване на отводняването, временно ще се променя организацията на движение в отсечка от АМ “Струма“ в областите София, Перник и Кюстендил.

Работите по почистване на облицованите окопи ще се изпълняват между 8 ч. и 16 ч. Ще се работи поетапно в двете платна за движение на автомагистралата между км 0 и 10-и км, в област София, като ще се ограничава преминаването в изпреварващата лента и навлизането в аварийната, а трафикът ще се осъществява в свободната лента.

Други ремонти

Снимка АПИ

В следващите дни същите дейности поетапно ще се изпълняват и от 10-и до 37-и км при п. в. “Долна Диканя“, в област Перник. В участъка за разполагане на нужната техника поетапно ще се ограничава достъпът до аварийната лента. Превозните средства ще преминават в активната и скоростната лента.

Ще се почистват канавки и в участъка от 37-и до 45-и км в област Кюстендил като временно ще се ограничава движението в изпреварващата лента и навлизането в аварийната. Автомобилите ще преминават в лента, в която не се работи.

Агенция “Пътна инфраструктура“ се извинява на шофьорите за причиненото неудобство, но дейностите са необходими, за да се осигури безопасността на движение.

Апелът към шофьорите е да карат внимателно, да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.

