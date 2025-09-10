Войната в Украйна:

Втори хеликоптер се включи в гасенето на пожара в Рила

10 септември 2025, 14:40 часа 169 прочитания 0 коментара


Втори хеликоптер "Кугър" с екипаж от 24-та авиационна база в Крумово, излетя, за да извършва гасене по въздуха в Природен парк "Рилски манастир", съобщиха от Министерството на отбраната. Хеликоптерът е изпратен по искане на Главната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението".

Пожарът се разраства

Пожарът в Рила е обхванал площ от 250 дка, съобщиха за БТА от полицията в Кюстендил. Размерът на терена е установен с дрон.

Огънят е пламнал снощи, около 18:00 часа, в алпийската част на Рила планина, над река Илийна и в района на Природен парк "Рилски манастир".

В потушаването на пламъците участват екипи на противопожарните служби от Кюстендил, Дупница, Бобов дол, Рила, Благоевград. Включили са се и служители на Национален парк "Рила", екип на Рилската света обител и Национален парк "Рилски манастир", както и доброволци. Пожарът се развива в труднодостъпен терен при надморска височина над 2200 м, а предполагаема причина за възникването му е мълния.

Виолета Иванова
