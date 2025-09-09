Войната в Украйна:

Военни помагат за потушаването на горските пожари в Рила и Сакар

09 септември 2025, 11:52 часа 364 прочитания 0 коментара
Военнослужещи от Сухопътните войски участват в потушаването на два големи горски пожара в Рила и Сакар, съобщиха от пресцентъра на Министерството на отбраната (МО).

Формированието за овладяване и/или преодоляване на последствията от бедствия на 3 механизиран батальон от Трето бригадно командване се включи в дейностите по овладяването на големия горски пожар под връх Исмаилица, на територията на Национален парк "Рила". Групата е в състав от 20 военнослужещи и ръководител старши лейтенант Камен Велков.

Военнослужещите се включват за пореден ден в борбата с огъня на територията на Национален парк "Рила" по искане на областния управител на Благоевград Георги Динев, с разрешение на началника на отбраната адмирал Емил Ефтимов и по заповед на командира на Сухопътните войски генерал-майор Деян Дешков.

В област Хасково модул от 31-ви батальон в състав от 22-ма военнослужещи участва в гасенето на големия пожар, който гори от вчера в землището на село Лисово, Община Свиленград. Военнослужещите действат по искане на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - МВР.

Виолета Иванова
