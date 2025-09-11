Кметът Терзиев очерта приоритетите пред София и призова за единство

София има нужда от дългосрочна визия и конкретни приоритети. Повечето от нас са обединени около тях - всички сме ги посочили в предизборните си програми. Но днес е време да изпълним тези приоритети - заедно. Това заяви кметът на София Васил Терзиев в изказването си пред Столичния общински съвет (СОС) на първото след лятната ваканция заседание на Съвета.

ОЩЕ: Васил Терзиев назначи двама нови заместник-кметове

"Днес в тази зала стоим не просто като представители на различни политически сили, а като носители на общественото доверие, което хиляди софиянци са ни възложили, заедно с най-високата отговорност - да защитаваме техните интереси. Тези граждани не се интересуват от процедурните хватки и политическите интриги", посочи кметът. По думите му гражданите очакват да виждат решения, които променят живота им към по-добро. "Очакват улици, които се ремонтират качествено. Очакват транспорт, който работи редовно, който е удобен и ефективен. Очакват качествени и достъпни комунални услуги за всяко домакинство. Очакват град, който пази зелените си пространства, и среда, в която децата ни растат здрави и свободни", подчерта столичният кмет, цитиран от БТА.

Според него София няма нужда от още спорове и противопоставяния - "те вече са ни коствали достатъчно". "Градът ни има нужда от политици, готови да слушат, да си подадат ръка и да работят заедно. Нашата работа тук не е да доказваме кой е по-силен в зала, а кой е по-полезен за града. Политическото съревнование има смисъл само тогава, когато ражда по-добри решения за гражданите, които представляваме", посочи Терзиев.

ОЩЕ: Преди първия учебен ден: Мият дворовете на над 170 училища в София

Най-важните проекти

Той изброи част от стратегическите за града проекти, по които Столичната община вече е започнала работа.

Нуждата от места в детските градини, което е една от големите теми на града вече десетилетие. Необходим ни е точен анализ на нуждите по райони, повече и по-модерни сгради, оценка на алтернативните форми за грижа, разработване на програми за привличане на млади специалисти, включително стажантски инициативи за преодоляване на недостига на кадри. Заедно трябва да покажем, че това е наш приоритет - с инвестиции в строителството на нови сгради и с грижа към най-малките, посочи Терзиев.

Друг приоритет е планината Витоша. "Вече разполагаме с идейните проекти за възстановяване на Симеоновския лифт, което би било първа стъпка към това да върнем планината на хората. Работим и по подобряване на достъпа до планината, така че тя да бъде удобна за жителите и гостите на София. Витоша е едно от нашите богатства и трябва да се отнасяме с нея като такова", каза кметът.

Той се спря още на проекта за най-голям линеен парк в града - зеления ринг на София. Той ще свърже кварталите на София с мрежа от зелени коридори, превръщайки неизползваните жп линии в пространства за разходка, общуване и спорт, отбеляза столичният кмет.

ОЩЕ: Кметът Терзиев обвини МРРБ, че бави плащанията към София

Терзиев подчерта нуждата от смели промени в транспортните дружества и цялостно преосмисляне на управлението в сектор транспорт. Софиянци заслужават модерен, бърз и удобен градски транспорт.

"Топлофикация София" е едно от най-голямото предизвикателство пред града, но и възможност за неговото зелено и ефективно управление, каза Васил Терзиев. По думите това е системен проблем, който десетилетия е бил отлаган. Финансовата нестабилност, натрупаните дългове, остарелите технологии - всичко това изисква смели и непопулярни решения. Нашата обща цел трябва да бъде превръщането на "Топлофикация" от бреме в стратегически ресурс.

За да докажем, че тези и други проекти са приоритетни за нас, те трябва да бъдат адекватно финансирани. За това ключови в следващите няколко месеца ще бъдат актуализацията на бюджет 2025 г. и подготовката на бюджета за следващата година, заяви Васил Терзиев. Той каза, че предстои преразглеждане на разходите и приходите така, че да гарантираме максимално изпълнение на бюджета за 2025 г. Наша отговорност е да планираме разумно - да изпълним заложените в бюджета дейности и да имаме готовност за проекти, които да бъдат финансирани през следващата година. Разчитам на вашата подкрепа за аргументираните предложения в тази посока, отбеляза столичният кмет.