09 септември 2025, 10:46 часа 361 прочитания 0 коментара
Васил Терзиев назначи двама нови заместник-кметове

Двама нови заместник-кметове влизат в екипа на Васил Терзиев в началото на есенния политически сезон и няколко месеца преди половината от мандата. От 10 септември постовете поемат Георги Клисурски и Стефан Дъров, съобщиха от Столичната община.

Клисурски ще отговаря за ресор "Финанси и здравеопазване", а Дъров – за "Правен и административен контрол". Досега последният ресор беше в ръцете на Никола Лютов, който съчетаваше временно и общественото строителство. Лютов остава в екипа, но вече ще се съсредоточи единствено върху строителството. На практика Клисурски наследява мястото на Иван Василев, напуснал заради скандалите около Общинска банка. Още: Бивш заместник на Васил Терзиев се появи до президента (СНИМКИ)

Клисурски беше заместник-министър на финансите в кабинета "Денков" (2023–2024). Преди това е бил съветник на Асен Василев в правителството на Кирил Петков. В биографията му фигурират и участие в Надзорния съвет на НЗОК. Любопитен детайл е, че през юни тази година, след корупционните скандали в столичното управление, той напусна "Продължаваме промяната" поради "омерзение".

Стефан Дъров има близо две десетилетия опит като адвокат в София. Работата му е свързана с консултации и процесуално представителство на физически и юридически лица в съдебни, административни и арбитражни производства, включително пред Европейския съд по правата на човека.

Ивайло Анев
