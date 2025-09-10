Преди първия учебен ден: Мият дворовете на над 170 училища в София

Започна мащабно почистване на училищните дворове преди официалния старт на новата учебна година в София, съобщиха от Столична община. „Правим го, за да осигурим по-здравословна среда за децата и да освободим директорите от тази несвойствена за тях дейност на прага на учебната година, когато най-важното е да се фокусират върху гладкото стартиране на учебния процес“, заяви кметът Васил Терзиев.

По предварителна заявка ще бъдат измити даровете на 172 учебни заведения с обща площ над 400 дка. Вече са приключили дейностите в районите „Възраждане“, „Витоша“, „Нови Искър“ и „Сердика“.

От днес (10 септември) дейностите продължават в „Слатина“, „Надежда“, „Кремиковци“ и „Красно село“. Очаква се по-голямата част от работата да приключи до 14 септември - в зависимост от готовността на заведенията.

Служители на Столичния инспекторат извършват преглед на състоянието на дворовете и съгласуват датите с ръководствата на училищата, за да се осигури безпроблемен достъп за техниката. Ангажимент на директорите е да подготвят площта, като премахнат отпадъци и строителни материали.

Миенето се изпълнява поетапно, като графикът зависи от метеорологичните условия и трябва да приключи преди първия учебен ден.