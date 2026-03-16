След високите сметки за ток: Домакинства в София получиха шокиращи сметки за вода

Шокиращи сметки за вода от до 840 евро получиха хората от жилищен блок в столичния квартал "Младост" 1. От "Софийска вода" твърдят, че е възможно скрито потребление. Оттам обясняват още, че шахтата, в която се намира главният водомер, е с асфалтиран капак и нямат достъп до нея. Хората от жилищния блок казват, обаче, че капакът на шахтата е отварян и водомерът винаги е бил достъпен. Те алармират, че има препокриване на периодите при едно от послените засичания.

Една от потърпевшите заяви в ефира на Нова телевизия, че е получила фактура за февруари от 513 евро. "Периодът е от края на месец април миналата година. Начислени са ни 7647 кубични метра вода. Това е разпределено между висчки абонати, а според нашите водомери сме потребили 3600 кубични метра вода. Разликата е огромна", обясни тя. От компанията обяснили, че това е отчетено на общия водомер. Според жената това означава, че някой трябва да го е проверил и да е видял, че е точно тази сума.

Друг жител на блока обясни, че "скрита консумация няма". "Нашите мазета са абсолютно сухи и ние не сме напълнили три олимпийски басейна, това е абсурд", възмути се той.

От компанията твърдят още, че са намирали помещения без водомери. По думите на жителите на блока, обаче, такива помещения няма.

Хората са категорични, че ще искат допълнителна проверка заради шокиращите фактури за вода, които са получили.